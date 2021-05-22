Dia da Biodiversidade: 10 produtos de beleza sustentáveis

Hyalo 90 da Ada Tina Italy

O xampu é feito artesanalmente através de uma técnica secular que faz a saponificação de óleos e manteigas vegetais transformando esses ativos botânicos em barras sólidas. Neste foram usados óleos vegetais de maracujá, manteiga vegetal orgânica e extratos vegetais de tangerina, alecrim e vitamina E. A coloração é feita com extrato das sementes de urucum e o aroma é natural do óleo essencial de tangerina. O produto é o 100% natural, vegano e biodegradável.

O sabonete facial Tea Tree & Hamamelis remove impurezas da superfície da pele e o excesso de oleosidade dos poros, prevenindo cravos e espinhas e diminuindo sua aparência. Os ativos de tea tree e hamamelis têm função adstringente e antisséptica, enquanto a glicerina vegetal preserva a hidratação da pele, promovendo uma limpeza profunda e refrescante, sem efeito rebote de ressecamento. O produto é feito com componentes naturais e livre de ingredientes de origem animal.

São extremamente hidratantes, pois trazem como ativos principais o cupuaçu - excelente emoliente que proporciona um toque agradável, maciez, suavidade e nutrição -, a semente de uva - poderoso antioxidante que ajuda na manutenção e regeneração do tecido cutâneo -, além do nutritivo e hidratante óleo de coco. Podem ser utilizados na maçã do rosto, nos lábios e nas pálpebras. O produto é feito sem recorrer a ingredientes de síntese química, tóxicos ou modificados geneticamente, além de não utilizar fontes animais e nem realizar testes nos mesmos.

Feito com óleo bruto de castanha, rico em ômega 6 e 9, a polpa para os pés tem uma poderosa ação antirressecamento e de restauração da pele. A nova fórmula é biocompatível com a pele e altamente biodegradável no meio ambiente. A embalagem é eco-eficiente, feita a partir de plástico verde ou vidros reciclados.

O carvão de bambu contém importantes minerais como o cálcio, kallium, ferro, manganês e tem uma grande capacidade de absorção de células mortas, impurezas e excesso de oleosidade. A manteiga de ucuuba, contida no produto, é revitalizante, ajudando a recuperar o viço das peles cansadas com o seu forte poder de renovação celular. O sabonete ainda tem óleo de macadâmia, que previne rugas e manchas. A marca aposta em ingredientes simples e ancestrais vindos da natureza e menos substâncias químicas criadas em laboratório.

Ele mantém seus lábios hidratados, nutridos e ainda dá aquele efeito glow na medida. É livre de petrolatos, silicones, parabenos e química pesada. Um blend de cera de carnaúba, manteiga de karité, óleo essencial de limão-siciliano, rosa-mosqueta, óleo de coco e toque de vanilla. Além da função lipbalm, pode auxiliar na hidratação de outras áreas sensíveis como unhas e cutículas. Fórmula com inspiração vegana, sem parabenos, petrolatos e não testado em animais.

A linha traz o já conhecido extrato nutritivo da quinoa, em versão orgânica – um ativo rico em aminoácidos e vitamina E que mantém a pele mais saudável e nutrida. Outro segredo da linha é o hidrolato de laranja, ingrediente utilizado em parceria com a indústria alimentícia que fabrica sucos de frutas concentrados. O processo de obtenção é 100% ecológico e sem perdas, evitando qualquer desperdício da fruta. A loção é enriquecida com ingredientes nutritivos e hidratante, com ingredientes orgânicos, veganos e naturais. As embalagens são PET 100% reciclado pós-consumo.

A primeira linha de tratamento facial da marca traz poderosos ativos, como Ácido Hialurônico Inteligente e a superfruta Goji Berry, em produtos que atendem às diversas rotinas de cuidados e idades. A linha é 100% vegana e não é testada em animais. O sérum reduz a aparência de rugas e linhas de expressão, ajuda a uniformizar o tom da pele e reduz os poros.

Bruma refrescante com reidratação. Ideal para revigorar a pele ao longo do dia ou durante viagens. O extrato glicólico de pepino tem ação refrescante, antisséptica, hidratante e emoliente. O oligomix é um pool de oligoelementos essenciais à vitalidade da pele (zinco, magnésio, manganês e cobre). A marca é comprometida com os ingredientes e o meio ambiente e traz embalagens recicláveis.