'Clean beauty’: conheça a tendência que prioriza os cosméticos naturais

A tendência são dos produtos de beleza sem toxinas e que não prejudicam a pele, o cabelo e nem o planeta Crédito: Freepik

Você já ouviu falar na tendência “clean beauty” (em português, beleza limpa)? O movimento que prioriza o uso de produtos de beleza sem toxinas e que não prejudicam a pele, o cabelo e nem o planeta é a principal tendência da beleza em 2021.

Para se enquadrar na categoria “limpo”, o produto não deve ter ativos que podem causar malefícios à saúde e à pele, como alterações hormonais, irritação cutânea e câncer, além de ser proibido o uso de parabenos, ftalatos, sulfatos e fragrâncias sintéticas.

A transparência é uma das principais vertentes do clean beauty. Os produtos são totalmente seguros para a pele e têm formulação clara, tanto no que diz respeito aos ingredientes quanto às concentrações. Empresas capixabas já apostam no movimento. "As composições dos nossos produtos vêm descrita no rótulo e também disponibilizamos no site. A transparência é muito importante para nós. Também buscamos falar bastante sobre os ingredientes, as formulações e todo o processo de produção", conta a empreendedora Mariana Reis, da Concha & Folha.

A Concha & Folha produz 11 produtos dedicados a skincare e ao bem-estar. Todos sem toxinas Crédito: Reprodução/ Instagram Concha & Folha

A marca de cosmético, que surgiu após um mochilão dela pela América do Sul, produz todos os produtos sem toxinas. "A marca surgiu com o intuito de lançar um olhar mais integrado sobre a beleza e o bem-estar. Entendemos que o cuidado por dentro e por fora andam juntos. Para isso associamos o uso de aromaterapia na composição dos produtos para que eles também tragam essa sensação de relaxamento e bem-estar", diz Mariana.

São 11 produtos dedicados a rotina de skincare e ao bem-estar como sabonete facial, bruma, sérum e hidratantes corporais, feitos de matéria-prima como açaí, castanha, andiroba, manteigas de karité e murumuru.

Produtos livres de componentes sintéticos

A empreendedora Denize Nascimento criou a Nativa Eco-cosméticos com a proposta de ter cosméticos naturais com zero impacto ambiental. "Buscava uma vida mais saudável e produtos livres de componentes sintéticos que causavam alergias e problemas aos meus cabelos", conta.

Ela começou criando o xampu sólido, produzido sem água. "Não é justo usar litros de água apenas para fazer um cosmético. Minha meta era formular um produto eficiente e ecológico. Além de não usar água, não geramos resíduo plástico como o produto convencional", diz.

Na Nativa Eco-cosméticos todos os produtos são feitos com matéria-prima que vem da Amazônia. Crédito: Reprodução/ Instagram Nativa eco-cosméticos

Hoje a marca tem 40 produtos no portfólio, todo feitos com matéria-prima de origem da Amazônia. E todos possuem no rótulo os componentes. "Por saber a dificuldade que muitas pessoas tem em entender os rótulos, facilito colocando entre parênteses os nomes dos ativos em sua forma popular", diz Denize. As embalagens são sustentáveis, feitas com material biodegradável e reciclável.

Os benefícios

A dermatologista Isabella Redighieri conta que a preocupação com relação à fórmula dos dermocosméticos é cada vez mais comum. "As pessoas estão mais conscientes e muitas já se preocupam em escolher produtos de beleza e bem-estar com o conceito de 'clean beauty'. Muitas preferem comprar produtos orgânicos, por serem mais sustentáveis. É um movimento que está crescendo mundialmente", diz.

Porém, é preciso ter alguns cuidados na escolha, já que cada pele tem suas próprias características e reage de maneira diferente a cada produto. "Mesmo os produtos naturais ou orgânicos podem causar efeitos colaterais, causar ou piorar quadros de dermatites e alergias na pele. É importante ter a orientação do dermatologista para que o que for utilizado corresponda com o tipo pele de cada pessoa", explica a médica.