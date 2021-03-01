Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pele protegida

'Clean beauty’: conheça a tendência que prioriza os cosméticos naturais

Principal tendência da beleza em 2021, o movimento visa o uso de produtos de beleza sem toxinas  e que não prejudicam a pele

Publicado em 01 de Março de 2021 às 16:49

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

01 mar 2021 às 16:49
Produtos de beleza naturais
A tendência são dos produtos de beleza sem toxinas e que não prejudicam a pele, o cabelo e nem o planeta Crédito: Freepik
Você já ouviu falar na tendência “clean beauty” (em português, beleza limpa)? O movimento que prioriza o uso de produtos de beleza sem toxinas e que não prejudicam a pele, o cabelo e nem o planeta é a principal tendência da beleza em 2021.
Para se enquadrar na categoria “limpo”, o produto não deve ter ativos que podem causar malefícios à saúde e à pele, como alterações hormonais, irritação cutânea e câncer, além de ser proibido o uso de parabenos, ftalatos, sulfatos e fragrâncias sintéticas.
A transparência é uma das principais vertentes do clean beauty. Os produtos são totalmente seguros para a pele e têm formulação clara, tanto no que diz respeito aos ingredientes quanto às concentrações. Empresas capixabas já apostam no movimento. "As composições dos nossos produtos vêm descrita no rótulo e também disponibilizamos no site. A transparência é muito importante para nós. Também buscamos falar bastante sobre os ingredientes, as formulações e todo o processo de produção", conta a empreendedora Mariana Reis, da Concha & Folha.
Concha & Folha
A Concha & Folha produz 11 produtos dedicados a skincare e ao bem-estar. Todos sem toxinas Crédito: Reprodução/ Instagram Concha & Folha
A marca de cosmético, que surgiu após um mochilão dela pela América do Sul, produz todos os produtos sem toxinas. "A marca surgiu com o intuito de lançar um olhar mais integrado sobre a beleza e o bem-estar. Entendemos que o cuidado por dentro e por fora andam juntos. Para isso associamos o uso de aromaterapia na composição dos produtos para que eles também tragam essa sensação de relaxamento e bem-estar", diz Mariana.
São 11 produtos dedicados a rotina de skincare e ao bem-estar como sabonete facial, bruma, sérum e hidratantes corporais, feitos de matéria-prima como açaí, castanha, andiroba, manteigas de karité e murumuru.

Produtos livres de componentes sintéticos

A empreendedora Denize Nascimento criou a Nativa Eco-cosméticos com a proposta de ter cosméticos naturais com zero impacto ambiental. "Buscava uma vida mais saudável e produtos livres de componentes sintéticos que causavam alergias e problemas aos meus cabelos", conta.
Ela começou criando o xampu sólido, produzido sem água. "Não é justo usar litros de água apenas para fazer um cosmético. Minha meta era formular um produto eficiente e ecológico. Além de não usar água, não geramos resíduo plástico como o produto convencional", diz.
Nativa eco-cosméticos
Na Nativa Eco-cosméticos todos os produtos são feitos com matéria-prima que vem da Amazônia. Crédito: Reprodução/ Instagram Nativa eco-cosméticos
Hoje a marca tem 40 produtos no portfólio, todo feitos com matéria-prima de origem da Amazônia. E todos possuem no rótulo os componentes. "Por saber a dificuldade que muitas pessoas tem em entender os rótulos, facilito colocando entre parênteses os nomes dos ativos em sua forma popular", diz Denize. As embalagens são sustentáveis, feitas com material biodegradável e reciclável. 

Os benefícios

A dermatologista Isabella Redighieri conta que a preocupação com relação à fórmula dos dermocosméticos é cada vez mais comum. "As pessoas estão mais conscientes e muitas já se preocupam em escolher produtos de beleza e bem-estar com o conceito de 'clean beauty'. Muitas preferem comprar produtos orgânicos, por serem mais sustentáveis. É um movimento que está crescendo mundialmente", diz.
Porém, é preciso ter alguns cuidados na escolha, já que cada pele tem suas próprias características e reage de maneira diferente a cada produto. "Mesmo os produtos naturais ou orgânicos podem causar efeitos colaterais, causar ou piorar quadros de dermatites e alergias na pele. É importante ter a orientação do dermatologista para que o que for utilizado corresponda com o tipo pele de cada pessoa", explica a médica.
Isabella diz que  alguns produtos com substâncias cítricas e fotossensíveis podem causar manchas e queimaduras na pele. Os produtos a base de óleos podem causar acne, seborreia ou piorar dermatites pré-existentes. "No geral os cosméticos 'clean beauty' causam menos reações e sensibilidade na pele, por serem menos agressivos. E também fazem um bem para o meio ambiente". 

Veja Também

Cabelo: saiba como fazer o penteado da Sarah, do BBB

Conheça a dieta "flexitariana", que restringe o consumo de carne

Cabelos: entenda por que é importante observar o pH do xampu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados