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Saúde privada

Após comunicado de rescisão, Meridional e São Bernardo Samp se reaproximam

O contrato, que acabaria nesta quarta-feira, foi prorrogado por mais 15 dias e a expectativa é de que o martelo seja batido até lá

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 03:00

Públicado em 

02 abr 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Hospital Meridional
Fachada do Hospital Meridional da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Em janeiro, a Kora Saúde, dona da rede Meridional de hospitais, a maior do Espírito Santo, enviou carta ao São Bernardo Samp, um dos maiores planos do Estado, com mais de 400 mil vidas, comunicando que rescindiria o contrato com a operadora e não atenderia mais a partir de 1º de abril. Entretanto, as conversas entre as duas diretorias avançaram bem nas últimas semanas e houve uma reaproximação. O contrato, que acabaria nesta quarta-feira, foi prorrogado por mais 15 dias e a expectativa é de que o martelo seja batido até lá e o Meridional siga atendendo os clientes da São Bernardo Samp.
Os novos valores envolvidos não foram divulgados, mas a coluna apurou que, mantido o que está colocado, haverá uma substancial evolução nos valores. No comunicado enviado em janeiro, assinado pelo presidente da Kora, Antônio Benjamim Neto, o principal argumento era a parte financeira. "Após extensa análise das parcerias comerciais e dos modelos contratuais vigentes, a Kora Saúde concluiu que a manutenção da relação contratual com a Samp não atende aos padrões de sustentabilidade operacional, equilíbrio financeiro e alinhamento estratégico necessários para a consecução de seus objetivos institucionais e assistenciais".

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Fundada em 2001, a Rede Meridional tem, hoje, sete hospitais em Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica e São Mateus. São 800 leitos e mais de dois mil médicos. O São Bernardo Samp, por sua vez, faz parte do grupo proprietário do Vitória Apart Hospital, São Bernardo Apart (em Colatina) e Vitória Apart Hospital Vila Velha (antigo Santa Mônica) e, em meados do ano passado, tinha 430 mil clientes em seu plano.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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