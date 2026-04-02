Após comunicado de rescisão, Meridional e São Bernardo Samp se reaproximam

Os novos valores envolvidos não foram divulgados, mas a coluna apurou que, mantido o que está colocado, haverá uma substancial evolução nos valores. No comunicado enviado em janeiro, assinado pelo presidente da Kora, Antônio Benjamim Neto, o principal argumento era a parte financeira. "Após extensa análise das parcerias comerciais e dos modelos contratuais vigentes, a Kora Saúde concluiu que a manutenção da relação contratual com a Samp não atende aos padrões de sustentabilidade operacional, equilíbrio financeiro e alinhamento estratégico necessários para a consecução de seus objetivos institucionais e assistenciais".