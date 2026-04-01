Grupo do ES faz investimento multimilionário em novos complexos logísticos na Grande Vitória

"O Campo Log 3, em Viana, está com as obras mais adiantadas e terá 43 mil m² de área bruta locável. O Campo Log 4, na Serra, será faseado e, ao final, terá algo perto de 180 mil metros quadrados de área disponível para locação. Trata-se de um empreendimento de grande porte, dos maiores aqui do Espírito Santo. Serão quatro fases e cada uma terá pouco mais de 40 mil m². A terraplanagem já foi iniciada", disse Maurício Suarez, diretor do grupo.