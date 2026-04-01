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Coluna Abdo Filho

Grupo do ES faz investimento multimilionário em novos complexos logísticos na Grande Vitória

Grupo empresarial que reúne empresas como RDG Aços do Brasil, Centralfer, Transcampo e Perfilados Rio Doce segue investindo forte em galpões

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 03:00

Públicado em 

01 abr 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra Crédito: Divulgação/Campo Log
O grupo empresarial comandado pelo empresário Ronaldo Campo, que reúne empresas como RDG Aços do Brasil, Centralfer, Transcampo, Perfilados Rio Doce e que tem tradição em investimentos em complexos logísticos, segue com o pé no acelerador dentro do segmento. Hoje, são duas estruturas em construção: uma em Viana, onde funcionava o antigo Posto Flecha (na estratégica esquina das BRs 101 e 262), e a outra na Rodovia do Contorno, na Serra. Serão aportados mais de R$ 600 milhões.
"O Campo Log 3, em Viana, está com as obras mais adiantadas e terá 43 mil m² de área bruta locável. O Campo Log 4, na Serra, será faseado e, ao final, terá algo perto de 180 mil metros quadrados de área disponível para locação. Trata-se de um empreendimento de grande porte, dos maiores aqui do Espírito Santo. Serão quatro fases e cada uma terá pouco mais de 40 mil m². A terraplanagem já foi iniciada", disse Maurício Suarez, diretor do grupo.
O movimento se dá mesmo com os benefícios fiscais, muito importantes para o setor, com os dias contados - acabam em 2032. "Claro que é algo que está no radar, mas nossos empreendimentos estão muito bem localizados e acreditamos que o Espírito Santo será cada vez mais um polo interessante para este tipo de negócio. A logística está melhorando, os portos estão saindo, os empreendimentos de armazenagem são de alta tecnologia e a disponibilidade de área, apesar dos muitos investimentos, segue pequena", argumentou Suarez.
Nos últimos anos, o Espírito Santo vem mantendo um ritmo alto de investimentos no comércio atacadista. Mais de R$ 2 bilhões por ano. O segmento é, hoje, o maior arrecadador do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do Estado, foram R$ 7,32 bilhões, em 2025, ou 32,1% do total. Um crescimento muito forte do final da década passada para cá.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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