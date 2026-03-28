De olho em faturamento bilionário (em dólar), Clima Rio dobra de tamanho no ES

Obras do novo armazém da Clima Rio, na Serra. Crédito: Divulgação/Clima Rio

A Clima Rio, uma das maiores distribuidoras e prestadoras de serviços de climatização do Brasil, mantém, desde 2012, grande parte de suas operações logísticas no Espírito Santo. Visando um faturamento de US$ 1 bilhão (R$ 5,25 bilhões na cotação atual) até 2029 (no ano passado, foram cerca de US$ 500 milhões), a companhia está praticamente dobrando as suas instalações no Espírito Santo. Hoje, são 20 mil metros quadrados de galpões em Vila Velha, e algo perto de 10 mil m² espalhados pelo Terminal Industrial e Multimodal da Serra (TIMS). Nos próximos meses, o grupo vai entrar em um novo armazém, na Serra, com 30 mil m². Outros 26 mil m², ao lado da estrutura que está em obras, já estão engatilhados.

"É um forte aporte, nosso e dos investidores do complexo logístico, que permitirá que dobremos a nossa capacidade. Estamos enxergando um enorme salto de eficiência com a união das operações. Imaginamos ter, a partir deste passo, espaço suficiente para crescermos bem nos próximos cinco ou seis anos", explicou Renato Gimenes, diretor da Clima Rio. O complexo do Espírito Santo é responsável por dar suporte para 30 lojas e centros de distribuição de menor porte espalhados por Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Pernambuco e Santa Catarina.

"De 2012 para cá o nosso crescimento médio é de 30% ano ano, sendo que tivemos uma enorme impulsão no período da pandemia. Vemos um cenário ainda muito positivo para crescimento no nosso setor, claro, com planejamento e postura ativa no mercado. De cada 100 lares brasileiros, apenas 20 têm ar-condicionado. Isso já mostra muita coisa, sem contar a necessidade de renovação. Cerca de 80% de nossas vendas estão concentradas em apenas 300 dos municípios do país, há muito por fazer. Estamos entrando muito na área de projetos, principalmente comerciais, como supermercados, e trabalhando diretamente com os instaladores, fazendo uma assessoria mesmo. Estamos bem animados".

Hoje, a Clima Rio tem 1,2 mil funcionários. Com as novas estruturas, serão contratados mais 250.

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