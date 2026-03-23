Investidores do ES iniciam obras de complexo logístico de mais de R$ 300 milhões

Terreno onde será construído o Urban Park Log, na Serra. Crédito: Divulgação/Urban Park Log

Foi iniciada, há poucas semanas, a terraplanagem do terreno de 168 mil m², às margens da Rodovia do Contorno, na Serra, que abrigará o Urban Park Log. Um dos maiores complexos logísticos do Espírito Santo, com 105 mil m² de área bruta locável (ABL), que receberá um investimento de mais de R$ 300 milhões. Grupo Carone, Francisco Torres e Dázen Real Estate são os sócios do empreendimento. O início da operação está previsto para o primeiro trimestre de 2027.

"O terreno é do Grupo Carone que, em princípio, faria o seu centro de distribuição principal ali, mas, por se tratar de uma área bem grande e em uma localização bem privilegiada, resolvemos ampliar o empreendimento. O Carone, dono dos Supermercados Carone e do Sempre Tem, será o primeiro cliente do complexo, com uma área de 25 mil m². Há forte demanda por parte de empresas de comércio eletrônico, distribuidoras e transportadoras", explicou Anderson Figueira, sócio da Dázen.

Muito bem localizado e com benefícios fiscais que atraem esse tipo de negócio, o Espírito Santo já abriga um importante parque de armazéns logísticos. O comércio atacadista respondeu, em 2025, por 32% do ICMS arrecadado no Estado, a maior fatia do bolo. Pelo ânimo da turma, isso só fará crescer.

Perspectiva de como ficará o Urban Park Log, na Serra. Crédito: Divulgação/Urban Park Log

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