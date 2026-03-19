Fabricante de equipamentos hospitalares abre as portas na Serra

A MedLevensohn, empresa brasileira de comercialização, distribuição e fabricação de equipamentos e produtos de saúde, vai inaugurar, na próxima quinta-feira (26), a sua operação em Calogi, às margens da BR 101, na Serra. Um investimento de R$ 150 milhões, em uma área de 56 mil metros quadrados, que vai abrir cerca de 500 postos de trabalho. O Centro Integrado da MedLevensohn vai abrigar uma linha de produção de componentes plásticos hospitalares.