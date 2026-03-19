Abdo Filho
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Fabricante de equipamentos hospitalares abre as portas na Serra

A MedLevensohn é uma empresa brasileira de comercialização, distribuição e fabricação de equipamentos e produtos de saúde

Vitória
Publicado em 19/03/2026 às 17h31
Centro Integrado da MedLevensohn, às margens da BR 101, na Serra
Centro Integrado da MedLevensohn, às margens da BR 101, na Serra. Crédito: Divulgação/MedLevensohn

A MedLevensohn, empresa brasileira de comercialização, distribuição e fabricação de equipamentos e produtos de saúde, vai inaugurar, na próxima quinta-feira (26), a sua operação em Calogi, às margens da BR 101, na Serra. Um investimento de R$ 150 milhões, em uma área de 56 mil metros quadrados, que vai abrir cerca de 500 postos de trabalho. O Centro Integrado da MedLevensohn vai abrigar uma linha de produção de componentes plásticos hospitalares.

A localização do Espírito Santo - perto dos grandes centros consumidores do Brasil - foi fundamental para a escolha do local de investimento. A companhia possui  frentes relacionadas a testes rápidos para diversas doenças, monitoramento e tratamento de diabetes, hipertensão arterial e colesterolemia, além de medição de temperatura, materiais descartáveis e cosméticos funcionais. Ter uma logística eficiente é fundamental para o sucesso do negócio. 

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