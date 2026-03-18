Novo presidente do Banestes já tem data para assumir

Agência do Banestes na Reta da Penha, em Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

Carlos Artur Hauschild já tem data para assumir a presidência do Banestes no lugar de José Amarildo Casagrande: 4 de maio. O anúncio foi feito pelo atual presidente, nesta quarta-feira (18), na apresentação dos resultados do banco para investidores, na Faria Lima, em São Paulo.



O novo presidente ainda terá que passar pela análise do Banco Central, mas mesmo assim o comando do Banestes achou melhor que ele assumisse o quanto antes, mesmo que de maneira oficialmente provisória, para encurtar a fase de transição.

Hauschild, que é diretor de Negócios e Recuperação de Ativos, foi à apresentação e falou com os investidores. “Daremos continuidade ao projeto que vem sendo tocado com extrema competência pelo Amarildo nos últimos sete anos. A alta administração do banco (o governo do Espírito Santo é dono de mais de 90% das ações), está alinhada com este propósito”.

“O objetivo seguirá sendo fortalecer e modernizar o Banestes. Precisamos ser relevantes para a sociedade, para os acionistas e para os funcionários”, assinalou Amarildo Casagrande, que, após deixar o comando do banco, assumirá a Banestes Corretora, uma das subsidiárias que mais cresce dentro do sistema.

Carlos Artur Hauschild (camisa branca), próximo presidente do Banestes, e José Amarildo Casagrande, atual presidente. Crédito: Abdo Filho

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