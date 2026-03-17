Abdo Filho
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Perfilados Rio Doce inicia produção em fábrica que vai dobrar capacidade da companhia

A unidade, um investimento de R$ 330 milhões, ainda não foi inaugurada, mas já está operando com 35% de sua capacidade

Vitória
Publicado em 17/03/2026 às 03h00
Nova fábrica da Perfilados Rio Doce, na Serra
Nova fábrica da Perfilados Rio Doce, na Serra. Crédito: Divulgação/Perfilados Rio Doce

A capixaba Perfilados Rio Doce, fabricante de produtos de aço como tubos, perfis e chapas, iniciou a produção de sua nova planta industrial, na Rodovia do Contorno, na Serra. A unidade, um investimento de R$ 330 milhões, ainda não foi inaugurada, mas já está operando com 35% de sua capacidade. O planejamento é para que todas as máquinas estejam instaladas até o final de maio. A operação, que poderá movimentar 20 mil toneladas de aço por mês, vai dobrar a capacidade da metalúrgica do grupo empresarial comandado por Ronaldo Campo (também fazem parte RDG Aços do Brasil, Centralfer e Transcampo).

"Além de aumentar a capacidade de produção, iremos ampliar o nosso mix de produtos, com tubos e chapas de maior porte, e passar a ter galvanização a fogo, que é o melhor tipo de proteção contra oxidação. Vamos conseguir, portanto, ter mais escala e valor agregado", explicou Maurício Suarez, diretor do grupo.

Hoje, a Perfilados Rio Doce tem fábricas em Linhares e na Serra. A nova operação tem 54 mil m² de área construída e fica em um terreno de 150 mil m², no bairro Jacuhy. Mais de 200 pessoas trabalharão na usina quando estiver na plena capacidade. 

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