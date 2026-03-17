Perfilados Rio Doce inicia produção em fábrica que vai dobrar capacidade da companhia

A capixaba Perfilados Rio Doce, fabricante de produtos de aço como tubos, perfis e chapas, iniciou a produção de sua nova planta industrial, na Rodovia do Contorno, na Serra. A unidade, um investimento de R$ 330 milhões, ainda não foi inaugurada, mas já está operando com 35% de sua capacidade. O planejamento é para que todas as máquinas estejam instaladas até o final de maio. A operação, que poderá movimentar 20 mil toneladas de aço por mês, vai dobrar a capacidade da metalúrgica do grupo empresarial comandado por Ronaldo Campo (também fazem parte RDG Aços do Brasil, Centralfer e Transcampo).