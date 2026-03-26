Empresários voltam a reclamar de invasão da área da Samarco no ES

Em nota assinada pelos presidentes da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Paulo Baraona, Federação do Comércio, Idalberto Moro, Federação da Agricultura, Júlio Rocha, Federação dos Transportes, Renan Chieppe, e do Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba, o Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo (FEF) voltou a reclamar da invasão de áreas da Samarco por parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O local está ocupado desde o dia 9 de março.

"O Fórum de Entidades e Federações do Espírito Santo manifesta, mais uma vez, repúdio e considera inaceitável a invasão de áreas operacionais da Samarco. Desde o início de março, a propriedade da Ponta Ubu Agropecuária, no Espírito Santo, foi invadida por trabalhadores rurais, o que levou ao ajuizamento de ação de reintegração de posse com pedido liminar, concedido no dia seguinte pela Justiça de Anchieta. O FEF reitera que o direito constitucional à livre manifestação e à organização coletiva não autoriza a ocupação de propriedade privada, a interrupção de atividades produtivas regularmente licenciadas, nem a obstrução de vias e infraestruturas essenciais à logística e ao escoamento da produção. o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo exige a conciliação entre produção, trabalho decente, proteção ambiental e respeito às decisões judiciais. Episódios como este comprometem a segurança jurídica, desorganizam cadeias econômicas, afastam investimentos e colocam em risco empregos presentes e futuros, em desacordo com o interesse público e com o propósito de impulsionar o desenvolvimento do Estado", diz a nota.