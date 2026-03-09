A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

MST ocupa área da Samarco no ES em ato por assentamento de famílias

Publicado em 09/03/2026 às 12h24
Famílias Sem Terra ocupam terras da Samarco no ES e cobram reforma agrária
Grupo do MST ocupa área de mineradora no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação | MST

Um grupo de famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) — majoritariamente composto por mulheres — ocupou uma área da mineradora Samarco em Ubu, Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (9). Representantes do grupo afirmam que a ação integra a Jornada das Mulheres Sem Terra, mobilização nacional que reúne trabalhadoras rurais em defesa da reforma agrária e de direitos no campo. 

Ainda de acordo com as lideranças, a ocupação reforça o pedido por assentamento de cerca de 1,5 mil famílias que atualmente vivem acampadas em território capixaba. O ato também visa denunciar os dez anos do crime ambiental decorrente do rompimento da barragem da mineradora em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 2015. 

Em nota, a Samarco informou que acionou as autoridades competentes e que monitora a situação, sem detalhar quais órgãos foram notificados. Outras informações não foram divulgadas.

Publicidade