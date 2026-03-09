MST ocupa área da Samarco no ES em ato por assentamento de famílias

Grupo do MST ocupa área de mineradora no Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação | MST

Um grupo de famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) — majoritariamente composto por mulheres — ocupou uma área da mineradora Samarco em Ubu, Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (9). Representantes do grupo afirmam que a ação integra a Jornada das Mulheres Sem Terra, mobilização nacional que reúne trabalhadoras rurais em defesa da reforma agrária e de direitos no campo.

Ainda de acordo com as lideranças, a ocupação reforça o pedido por assentamento de cerca de 1,5 mil famílias que atualmente vivem acampadas em território capixaba. O ato também visa denunciar os dez anos do crime ambiental decorrente do rompimento da barragem da mineradora em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 2015.

