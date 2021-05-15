Novidades da moda: coleções de inverno, lançamentos de sandálias e joia

Grife capixaba Amabilis aposta em estampas exclusivas nas malhas Crédito: Divulgação/ Amabilis

Maio está cheio de novidades no mundo da moda. E as marcas apresentam diversos lançamentos. Tem a coleção da grife capixaba Amabilis, que aposta no linho Melbourne. "É um linho com toque e excelência, que deu lugar a criações incríveis e confortáveis, que promete ser uma base muito importante nas próximas coleções", diz o estilista Luiz Guidoni.

Já a Melissa se uniu ao estilista Alexandre Herchcovitch para criar as novas sandálias. E a designer de joias Carolina Neves lança a coleção inspirada na rainha Elizabeth II. Confira as novidades.

LINHO E MUITAS CORES

A coleção aposta no linho com toque e excelência Crédito: Divulgação/ Amabilis

A Amabilis lança a coleção-cápsula intitulada Equilíbrio. A marca aposta nas estampas exclusivas nas malhas, com figuras geométricas em diversas cores, que remetem a uma estação mais intimista em harmonia com cores mais luminosas. A novidade fica por conta do Melbourne, um linho com toque e excelência, que deu lugar a criações confortáveis e que promete ser uma base importante para as próximas criações.

COLEÇÃO COLABORATIVA

A coleção traz looks urbanos e divertidos Crédito: Divulgação MKT Mix

A Dzarm e a Vicenza se unem para lançar uma coleção exclusiva que traz produtos para vestir da cabeça aos pés. A colaboração entre as duas marcas conta com peças de vestuário e calçados em looks urbanos e divertidos. Camisas fio tinto, camisetas estampadas, maxi coletes que formam conjuntos com bermudas e polos manga longa de moletom, são alguns dos modelos contemplados nesta coleção. As peças jeans, indispensáveis em uma coleção da Dzarm, como calças e jaquetas oversized também estão presentes. Dentre os calçados rasteiras, sandálias, loafers e papetes, incluindo uma com estampa de margaridas, que representa o todo o conceito da collab.

GIOVANNA ANTONELLI COMO GAROTA-PROPAGANDA

Giovanna Antonelli foi convidada para estrelar a camapnha da marca de calçados Crédito: Divulgação/ Vinicius Mochizuki

A Vizzano foca na personalidade única da mulher que, em cada look, descobre como quer ser percebida, destacando sua presença em ambientes físicos ou digitais. Para isso, a marca convidou a atriz Giovanna Antonelli para ser a estrela de sua nova coleção. Os hits são o salto anabela elaborado em palha, flats com acabamento em corda, mules com tressê e interpretações da estampa floral, além de outras minúcias, como trançados e tramado dourado, que se coordenam com extrema funcionalidade entre tons neutros. A cartela de cores aposta no tons light turquesa, mostarda e coral, além do violeta e pink, para calçados e bolsas.

SANDÁLIA ROBUSTA E CHEIA DE PERSONALIDADE

A sandália tem sola extremamente leve em EVA Crédito: Divulgação

A nova sandália chega com a identidade da Melissa comandada por Alexandre Herchcovitch. Uma das coleções favoritas do universo da marca dá vida à Melissa Chunky Sandal + À La Garçonne, um shape de tiras largas e ajustáveis com fechamento em velcro. A aparência robusta e cheia de personalidade da papete não descarta a leveza e o conforto, que ficam por conta da sola extremamente leve em EVA. No destaque, a assinatura da À La Garçonne aplicada de forma cool na parte traseira. A cartela de cores versátil é composta de tons básicos até combinações contrastantes e fashionistas. O resultado são quatro modelos, com atitude e personalidade nas alturas.

INVERNO 2021 COM FOCO EM SUSTENTABILIDADE

As peças foram confeccionadas com fio pet Crédito: Divulgação/ Agência Lema

A nova coleção de vestuário de Havaianas traz peças confortáveis e fáceis de vestir, que entregam o estilo e as cores que são marca registrada, e agora trazem um olhar maior no impacto ambiental que elas têm. Seguindo um dos princípios da sustentabilidade, a reutilização de materiais, a linha Hava Recycle foi produzida a partir das sobras de matérias-primas. As camisas e camisetas apresentam patchworks vibrantes, repletos de cores e estampas descontraídas. Além de todas as camisas da linha serem unissex, as camisetas contam com algodão BCI certificado. Já a linha Hava Classics traz uma nova visão sobre o básico. Com uma assinatura em listras que remetem ao arco-íris, as peças falam sobre cores, conforto e praticidade, com agasalhos e board shorts de moletom confeccionados com fio pet, produzido a partir do processo de reciclagem de garrafas pet.

A CARA DA RAINHA

A esmeralda e a turmalina verde são as protagonistas nas joias Crédito: Divulgação/ Carolina Neves

A designer de joias Carolina Neves lança a coleção “Elizabeth”, inspirada na rainha Elizabeth II, um sinônimo de classe, atemporalidade e sofisticação. Estes elementos, ao serem combinadas com o DNA descolado da marca capixaba, resultam em joias cheias de significados com diversas pedras e cores. As pedras protagonistas são a esmeralda e a turmalina verde, mas também são encontradas nas joias os diamantes, a turmalina rosa, o rubi e a ametista em um design que é característico da marca. Os materiais utilizados nos brincos, colares, chokers, anéis, piercings e pulseiras são ouro amarelo, branco, rosé e vintage 18k.

RESGATANDO AS ORIGENS

Anaheim Factory Collection da Vans Crédito: Scottie Cameron

A Vans homenageia as suas raízes sul-californianas através da linha Anaheim Factory Collection, dessa vez, composta por estampas laterais retiradas diretamente dos arquivos das décadas de 1970 e 1980 da marca. Criada especialmente para os fãs que apreciam todos os detalhes, a coleção combina perfeitamente as exatas especificações de construção utilizadas pela Vans nos seus primórdios, com atualizações de materiais elevados e conforto. As estampas laterais homenageiam dois esportes admirados pelos californianos, através dos gráficos que retratam o esqui e o surf, além de celebrar o amor e a criatividade, representados pelos corações coloridos e também por uma sequência de arco-íris.

CONFORTO PARA OS PEQUENOS

A coleção é composta por elementos e cores que representam a natureza de forma divertida e descontraída Crédito: Divulgação/ Nectarc

A Malwee Kids acaba de lançar sua coleção de inverno. Desenvolvida para o público de um a 12 anos, a coleção Natureza Divertida tem peças no tamanho um ao 18 e é composta por elementos e cores que representam a natureza de forma divertida e descontraída. Um exemplo são as estampas de frutas e de camuflagem em tons de verde. Destaque para peças em moletom com algumas bases de pelos artificiais, que garantem conforto e bem-estar para os pequenos nas temperaturas mais baixas. Além disso, a peça destaque da coleção é a jaqueta bomber, que conta com aplicações de botões de madeira e etiquetas em tons naturais.

BOTAS PARA O INVERNO

Diversos modelos de botas são apostas do inverno Crédito: Divulgação/ Komunic