20 lançamentos de beleza para você renovar o nécessaire

Scientifique K+ Applicator da Mavala

A marca relança toda a linha Ekos com fórmula que oferece 3 vezes mais potência no tratamento biocosmético para as diferentes necessidades da pele. As novas fórmulas continuam veganas e são biocompatíveis com a pele e altamente biodegradáveis no meio ambiente, de origem natural e livre de ingredientes potencialmente prejudiciais às pessoas e a natureza. Além das reformulações das linhas Andiroba, Castanha, Maracujá, Ucuuba, Pitanga a marca apresenta também os novos bioativos Tukumã e Estoraque. Destaque para a Polpa Desodorante Hidratante Para o Corpo Tukumã, que conta com o óleo de tukumã que combate a perda de ácido hialurônico e a manteiga estimula sua produção natural. Já a Máscara Patauá tem ação antienfraquecimento e deixa os cabelos mais fortes e resistentes.

O Boticário e Quem Disse, Berenice? se juntaram para uma ação inédita no mundo da beleza. Para celebrar a chegada de novos itens da linha Intense by Manu Gavassi e da coleção Rosé by Rafa Kalimann, surgiu o #berenense. Para a sua primeira colaboração para a QDB, Rafa trouxe uma coleção iluminada e com ativos de tratamento para a pele. A linha conta com batons em acabamento mate, glosses, blushes iluminadores entre outros produtos criados com a influenciadora. Já Intense by Manu Gavassi, do Boticário, traz 14 novos produtos, com itens para os olhos, boca, rosto e unhas, como a máscara de cílios, a caneta multifuncional 4 colors, o delineador líquido lilás, entre outros. "Sempre usei a maquiagem para a minha autoestima e para me sentir bonita. É uma ideia muito incrível as duas marcas se juntarem", disse Manu Gavassi no lançamento, que aconteceu via Zoom.

A marca apresenta quatro novas máscaras para cílios: volume russo, definição fio a fio, super curvados e alongamento natural. Com diferentes aplicadores, cada uma entrega um efeito único aos cílios, além de uma fórmula inovadora infundida com Vitamina E, fonte de antioxidantes que contribuem para o tratamento, fortalecimento e crescimento dos fios. Os produtos contam com textura que desliza facilmente nos fios, sem acumular. Não borram ou esfarelam ao longo do dia, e são de fácil remoção! Além disso, possuem secagem rápida, alta durabilidade e são oftalmologicamente testados.

Carolina Herrera continua sua exploração da feminilidade contemporânea com Very Good Girl, um Eau de Parfum suntuoso e surpreendente que está firmemente enraizado na mesma dualidade que define as outras fragrâncias da família. É uma fragrância floral frutada e sua jornada aromática começa com a groselha, uma fruta divertidamente travessa que se junta à exótica lichia em uma unidade de confiança. A embalagem é um frasco de salto agulha alto, cuja forma irresistível o tornou um objeto de desejo em todo o mundo desde o seu lançamento em 2016.

A marca francesa lança no Brasil Sébium Night Peel, um sérum concentrado renovador anti-idade para peles oleosas e acneicas propensas a marcas, perda de luminosidade e imperfeições. Sua fórmula exclusiva incorpora alta concentração de ácido glicólico total para promover a renovação celular e devolver a luminosidade natural da pele. De uso diário, o dermocosmético também regula biologicamente o excesso de oleosidade e ajuda a prevenir a acne.

A linha de cuidados faciais da marca conta com quatro produtos: booster primer matte anti-idade, hidratante dia e noite anti-idade, gel de limpeza facial e água micelar (foto), todos formulados com a tecnologia Hyalumarine Complex, uma combinação de ativos com ácido hialurônico e três espécies de algas marinhas. Com fórmula 100% vegana, não oleosa e com alto índice de ingredientes naturais, os produtos são para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis, e tem efeito regenerador anti-idade 6 em 1, que traz a autorreparação da pele, a redução de linhas finas e a prevenção de novas rugas, além de reter a hidratação, estimular a produção de colágeno e uniformizar a textura irregular da pele.

A linha de escalda-pés Energia Luccah foi criada para promover uma pausa no dia a dia, um momento de autocuidado e auto-observação. Os produtos possuem uma série de benefícios, que incluem equilíbrio do corpo, mente e espírito, harmonização energética, bem-estar emocional e espiritual bem como a conexão consigo e com o todo. O produto Acalmar proporciona uma limpeza energética na alma e também no coração. A combinação de erva-doce e hortelã com sal grosso restabelece as energias, trazendo uma sensação de leveza e calma.

O novo perfume da linha Biblioteca Olfativa da Perfumaria Phebo é um floral branco que traz o lírio-do-brejo, flor originária da costa litorânea brasileira, como protagonista. O perfume natural e único da flor – uma mistura de nota floral leve e aquosa a nuances frutadas - ganha ainda mais imponência, combinado com outros ingredientes brasileiros como a copaíba e a fava tonka, o conforto das madeiras e a irreverência da pimenta rosa. O resultado é uma fragrância elegante e atemporal, que destaca a sensualidade natural da pele.

O sérum combina os óleos essenciais e vegetais de coco, macadâmia, laranja doce e rosa-mosqueta, com a vitamina E e com ácido hialurônico vegano. Ele foi criado para trazer hidratação e controle da regeneração celular da pele do rosto, durante o sono. O produto hidrata, nutre, controla a regeneração celular do rosto, protege de exposições diárias dos raios ultravioleta e recupera sua oleosidade natural. Além disso, age como um revitalizador, iluminador e sintetizador de colágeno, que é responsável pela elasticidade.

A marca de luxo francesa lança um creme para os olhos com ação antissinais do envelhecimento e uma fórmula inovadora, combinando, pela primeira vez, o ácido hialurônico hidrolisado de origem natural com o extrato de linhaça ativo pró-lifting. Como a pele da área dos olhos é, em média, dez vezes mais fina do que a do rosto, essa é uma das primeiras zonas em que as linhas de expressão se tornam mais visíveis e o creme evita a perda de colágeno na pele, melhora a aparência das rugas e clareia as olheiras.

É uma base de cobertura média a alta com acabamento radiante que contém uma inovadora tecnologia de ajuste de luz, que aborda os 3 principais obstáculos que impedem a luminosidade da pele: linhas finas e rugas, tom de pele irregular e ressecamento (causado pela falta de colágeno). Disponível em 30 cores, a base tem uma textura super leve e oferece resultados instantâneos com luminosidade duradoura, além de garantir um fator de proteção solar mais alto que nas bases convencionais, já que possui SPF30, protegendo a pele dos raios UV sem deixar um tom esbranquiçado ou afetar a cor real da pigmento.

Giorgio Armani lança uma versão mais profunda e sofisticada da clássica fragrância feminina Sì: Sì Eau de Parfum Intense. A fragrância chipre oriental frutada foi desenvolvida pela perfumista Julie Massé. O topo da fragrância aflora a sensualidade com notas de néctar de cassis extraídas diretamente do centro da fruta, enquanto nas notas de coração tem um efeito intenso e feroz provocado pela junção de Davana e a rosa Isparta, colhida em uma região da Turquia conhecida como "a cidade das rosas". Para fechar, as notas de base proporcionam a sensação envolvente para a fragrância, com o patchuli e a resina de benjoim.

O lançamento tem água de coco e ativadores de Aquaporinas, que proporcionam uma limpeza suave enquanto hidratam o couro cabeludo e toda a extensão dos fios. Os ativadores de Aquaporinas melhoram a receptividade e a absorção das moléculas de água no couro cabeludo, estimulando sua hidratação de dentro para fora, enquanto a água de coco, solução rica em aminoácidos, açúcares, vitaminas e altos teores de sais minerais essenciais, repõe os nutrientes, proporcionando a hidratação que os fios mais precisam. A nova linha tem fórmula 100% vegana e conta com xampu transparente, reconhecido por sua naturalidade, por limpar mais profundamente a raiz do cabelo e proporcionar uma sensação de frescor e leveza. Para completar, a linha possui condicionador e máscara de hidratação, sendo indicada para todos os tipos de cabelos.

A Vult e a influenciadora Gabriela Sales, a Rica de Marré, lançam collab inspirada na sofisticação de Paris e na irreverência, autenticidade e modernidade de Rica. Destaque para os batons que são inspirados nas cores de Paris e aliam cor intensa e potente hidratação. Possuem ácido hialurônico na sua formulação, ativo conhecido por seu alto poder hidratante e que garante lábios macios e bonitos. Em quatro cores, Vermelho Bisou, Vinho Mon Amour!, Nude Macaron e Nude Brûlée, os produtos possuem alta cobertura, quatro horas de duração e textura semi matte, confortável e macia.

O novo esfoliante labial tem multibenefícios: é capaz de esfoliar, hidratar e também pode ser usado como primer para preparar a boca para uma melhor aplicação do batom. Com o produto, é possível eliminar as indesejadas peles soltas da boca e prevenir o incômodo provocado pelos lábios ressecados. Isso porque ele promove a renovação celular enquanto esfolia, tem efeito peeling e hidrata a região por 8 horas. A novidade é apresentada nas versões Aloe Vera e Rosa Mosqueta.

Com 93% de ingredientes de origem natural, a novidade da OX Cosméticos chega ao mercado em três versões - Hidrata & Dá Brilho, Nutre & Cresce e Cuida do Couro & Fortalece - formuladas apenas com componentes essências para a saúde e a beleza dos cabelos, sem adição de cloreto de sódio (sal), sulfatos (liberada para low poo e no poo), silicones, óleos minerais, corantes e parabenos. Cada versão conta com shampoo, condicionador e creme 2 em 1 multifuncional, que pode ser usado como máscara de tratamento e creme para pentear. A linha Cuida do Couro & Fortalece regula a oleosidade do couro cabeludo e fortifica o bulbo com chá-verde e prebióticos, além de hidratar os fios de maneira equilibrada.

A Eudora repaginou completamente a linha Soul. Além de produtos com novas fórmulas enriquecidas com ativos benéficos para a pele e embalagens ainda mais sofisticadas e modernas, o lançamento anuncia oficialmente Sasha Meneghel como novo rosto da marca. Os batons Soul Kiss Me Matte ganharam uma roupagem atualizada e novos atributos e são os destaques do relançamento. Com uma cartela de 18 cores, os itens garantem extremo conforto, longa duração e alta cobertura na primeira passada, além de não craquelarem e serem enriquecidos com óleo de Argan, que nutre os lábios durante o uso.

Muito versátil, ele é batom e blush em apenas um único produto. Disponível em três tonalidades, o produto possui fácil aplicação com cobertura suave, trazendo um aspecto natural e saudável. Ele ressalta a cor natural dos lábios e não transfere, sendo perfeito para um look de arrasar. Sua textura é líquida com agradável fragrância de frutas.

A novidade é um protetor para a pele das mãos e antebraços. Com clorexidina em sua composição, o creme impede a proliferação de microrganismos possuindo ação antisséptica aliada à profunda hidratação da pele ressecada. O produto, que foi desenvolvido a partir dos novos hábitos de higiene surgidos a partir da pandemia, tem função de uma luva protetora, que forma uma barreira contra fungos e bactérias por até 4 horas.