Peles maduras: 4 tratamentos estéticos para mulher a partir dos 40 anos

Há quem diga que os 40 anos são os novos 30. E, se depender da evolução da ciência e das novas tecnologias, a pele da mulher poderá estar cada dia mais saudável (e linda). Os cuidados e a prevenção devem acontecer desde cedo e ser uma rotina. Mas, depois dos 40 anos, a pele pede uma atenção especial.
A dermatologista Giane Giro explica que o envelhecimento é um processo influenciado pela genética, fatores ambientais e hormonais. Em média, a partir dos 25 anos, ocorre uma redução de 1% ao ano na produção de colágeno. "Nas mulheres ocorre uma queda ainda mais acentuada quando chega a menopausa, uma perda de 30% nos primeiros cinco anos. Após a menopausa, a redução na produção de colágeno segue em um ritmo de 2% ao ano. Esta redução - das fibras colágenas, elásticas e de ácido hialurônico - pode ser ainda maior nas pessoas com exposição intensa ao sol e nos tabagistas".
"Com a chegada da mulher aos 40 anos as mudanças na estrutura da pele se tornam mais visíveis, como a perda de firmeza, luminosidade e hidratação"
Segundo Giane, "os sinais da flacidez estão mais perceptíveis, principalmente na área dos olhos e no contorno do rosto. As rugas de expressão ficam mais aparentes, e algumas se tornam estáticas. A pele pode apresentar manchas provocadas pelo dano acumulado pelo exposição ao sol ao longo da vida".
A dermatologista Renata Bortolini conta que essa idade costuma ser um marco na vida da mulher pela transição metabólica do período pré-menopausa. "A pele pode se tornar mais seca, opaca, com algumas rugas marcadas. E a flacidez leva acentuação de sulcos como o bigode chinês e a redução da definição do contorno da face".
SUSTENTAÇÃO
Vários tratamentos para o envelhecimento tem como alvo o colágeno, a elastina e o ácido hialurônico. "Eles são componentes da derme, a segunda camada da pele, e tem um papel importante no envelhecimento cutâneo. O colágeno, por exemplo, é a proteína que confere resistência e elasticidade a pele", explica Giane Giro.
A dermatologista Renata Bortolini explica que esses três componentes são responsáveis pela sustentação da derme. "A sua redução interfere na firmeza e na elasticidade da pele apresentando-se clinicamente com o surgimento de rugas, sulcos e flacidez", diz.
"A sua redução do colágeno, da elastina e do ácido hialurônico interfere na firmeza e na elasticidade da pele apresentando-se clinicamente com o surgimento de rugas, sulcos e flacidez"
A partir dos 40 anos, as rugas de expressão ficam progressivamente mais aparentes. A perda de elasticidade da pele pode fazer com que algumas se tornem rugas estáticas. "Por isso, é importante iniciar o tratamento com a toxina botulínica mais cedo, por volta dos 30 anos, para prevenir que as rugas de expressão deixem marcas permanentes na pele". As dermatologistas listaram 4 tratamentos ideais para as mulheres que já chegaram aos 40 anos.
TRATAMENTOS
Ultrassom microfocado
Substância que paralisa a musculatura do local onde é aplicada. Melhora as rugas de expressão na fronte e área dos olhos, deixando o rosto com uma aparência mais descansada. "Pode ser aplicada também em pontos específicos do pescoço, produzindo um efeito lifting no contorno facial, tratamento conhecido como 'Nefertiti Lift'", explica Giane Giro.
Para combater a flacidez, preservando a naturalidade dos resultados, uma das opções é o Protocolo 4D. "O protocolo 4D completo envolve a realização de diferentes estímulos que vão desde as camadas mais superficiais com o viço e a textura uniforme da pele até camadas mais profundas através do tratamento intra-oral com efeito lifting e de sustentação da bochecha, tratamento do bigode chinês e revitalização dos lábios", explica a dermatologista Renata Bortolini.
É uma técnica de aplicação do ácido hialurônico nos pontos de sustentação da face, promovendo um efeito lifting não cirúrgico. "Nesta técnica, tratamos o rosto de uma maneira tridimensional para corrigir as proporções faciais e tratar a flacidez deixando um resultado harmônico e natural", diz Giane Giro.
É uma aposta para devolver a firmeza e remodelar o contorno do rosto. Ele promove um efeito lifting, melhorando a aparência de linhas e rugas. "O ultrassom microfocado atua na firmeza e sustentação da pele com o aumento na produção de colágeno e estímulo muscular de ancoragem", diz Renata Bortolini.