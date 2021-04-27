Veja cinco dicas para cuidar das unhas em casa

Segundo pesquisa, 41% das brasileiras estão fazendo as unhas sozinha durante a quarentena Crédito: photographer Valua Vitaly/ Freepik

Cuidar das unhas em casa passou a fazer parte da rotina de beleza da maioria das mulheres nessa pandemia, uma vez que o distanciamento é uma das medidas para evitar a proliferação do coronavírus. Uma pesquisa feita pelo Google Academy mostrou que 41% das brasileiras estão fazendo as próprias unhas durante a quarentena ao invés de contratar uma manicure. Usando produtos certos e seguindo algumas dicas é possível obter sucesso.

Clarisse Coelho, que é manicure e podóloga do Be Spa Urbano, conta que as unhas devem ser feitas conforme as necessidades de cada pessoa. E caso não haja urgência de retirada de cutícula, após uma semana de unhas feitas, pode-se optar apenas pela troca de esmalte. "Os principais erros que as mulheres cometem são fazer o corte de forma errada, retirar a cutícula de forma muito profunda e lixar as unhas diariamente", diz.

A manicure Juliana Brasil diz que fazer as unhas toda semana é um hábito muito antigo, já que a maioria quer renovar a esmaltação e coloração. "O ideal é deixá-las algum tempo sem esmalte para que elas possam respirar. Tirar cutículas todas as semanas não tem problema, desde que não tire em excesso e use sempre material esterilizado". As experts listaram 5 dicas para você cuidar de suas unhas em casa. Confira.

O JEITO CERTO DE LIXAR

O processo também ajuda a eliminar as células mortas e a remover as impurezas Crédito: Freepik

Se as unhas forem lixadas na forma correta, elas ficarão sem ranhuras e sem asperezas. O processo também ajuda a eliminar as células mortas e a remover as impurezas. "O correto é lixá-las sempre na mesma direção. Nunca em movimentos de vai e vem", explica Juliana Brasil. O lixamento que determina o formato, pode variar de acordo com o gosto. "Porém lixar por cima da lâmina (parte que é esmaltada), só se for necessário. O recomendado é utilizar uma lixa porosa, que dá um acabamento leve e retira o excesso de esmalte e impurezas. É importante avaliar a necessidade de um lixamento mais bruto", diz Clarisse.

A HIDRATAÇÃO DAS CUTÍCULAS

A hidratação das cutículas é essencial e deve ser ainda maior nesse período de pandemia, devido ao uso de álcool gel. "É necessário que as cutículas sejam hidratadas com creme de textura e composição mais oleosas, para que a absorção demore um pouco e a hidratação seja prolongada. No mercado, existem vários cremes e pomadas específicos que atendem à necessidade de cada um", diz Clarisse Coelho.

A manicure Juliana Brasil diz que quanto mais hidratadas, mais finas elas ficam e, consequentemente, mais fáceis para empurrá-las até a base da unha, evitando assim o uso do alicate. "Além dos produtos para hidratação, também use um esfoliante adequado para esta área uma vez por semana", completa.

TEMPO DE ESMALTAÇÃO

Manicures dizem que é bom deixar a unha sem o esmalte por um dia ou dois e realizar a hidratação das cutículas Crédito: Freepik

O ideal é que o esmalte seja retirado pelo menos um dia antes de fazer a unha para que a química do produto saia antes de outro ser aplicado. "Nesse período, também é importante hidratar as cutículas com um creme", indica Clarisse Coelho.

Já Juliana sugere deixar as unhas sem esmaltação por pelo menos dois dias a cada semana. O correto é dar um tempo entre uma esmaltação e outra para deixar as unhas respirarem, pois os poros precisam estar arejados e as unhas livres das toxicidades dos componentes dos esmaltes.

COMO FORTALECER E ESTIMULAR O CRESCIMENTO

Alimentação adequada influencia bastante na saúde das unhas. "As unhas e cutículas também ficarão sempre saudáveis se forem hidratadas diariamente. Evite roê-las, aposte em bases fortalecedoras, evite tirar as cutículas e dê pausa na esmaltação", são as dicas da manicure Juliana Brasil.

COMO FAZER O ESMALTE DURAR MAIS

Opte por esmaltes novos e mais fluidos Crédito: Instagram @jessicawashick