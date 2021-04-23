A volta do jeans colorido: saiba como usar a tendência

Uma das opções para usar o jeans colorido é fazer a composição monocromática Crédito: Reprodução/ Freepik

Basta dar uma olhada nas redes sociais e nas fotos de street style das gringas para perceber que a tendência do jeans colorido está de volta. Que tal usar a peça com um toque 2021 e não ficar com cara do passado? "A dica é usar as modelagens mais modernas de jeans. Deixe o modelo skinny em 2008 com a banda Restart", brinca a consultora de moda Tati Arruda. "Aposte no jeans mais tradicional, com pouco elastano e caimento reto. E também nos modelos mais atuais, como mom, wide e slouchy", sugere.

Ela explica que o ideal é pensar que o jeans é uma peça mais informal. E quando adicionamos cor a ele, essa informalidade pode ser reforçada. "Se você quiser deixar o look mais sofisticado, combine com peças mais refinadas, como blazer ou salto alto".

A consultora de imagem Loraynne Pavezi também diz que o ideal é apostar nas modelagens atuais. E para quem tem coxas e quadris largos o ideal é fazer uma composição monocromática.

"Na parte de cima, opte por modelos mais larguinhos para equilibrar o look. Para a mulher com quadril largo a dica é usar as calças retas ou flare. As cores escuras retraem o olhar no peso visual do corpo, para equilibrar pode-se optar por uma blusa ombro a ombro ou até peças com mangas bufantes. Com truques de estilo, é possível fazer belas produções color blocking para qualquer tipo de corpo ", diz.

TÁ COM MEDO DA COR?

Aposte no jeans mais tradicional com caimento reto Crédito: Reprodução/ Pinterest

Para quem ainda está em dúvida, as profissionais dizem que o ideal é começar usando o jeans nos tons pastel. "Uma boa opção é iniciar com tons neutros e de pouca intensidade, lembrando que o jeans colorido fica lindo com jaquetas e coletes, por exemplo. E isso pode ser uma boa opção para complementar o visual", diz Loraynne Pavezi.

O jeans colorido fica lindo com jaquetas, coletes ou blazers Crédito: Reprodução/ Pinterest

QUADRIL NÃO É PROBLEMA?

Tati Arruda também dá a dica se o quadril for uma questão para a pessoa. "A principal é optar pelo modelo da calça. Dê preferência para as de modelo reto ou flare. O monocromático também vai ajudar a alongar a silhueta. Escolher um jeans com uma cor mais escura e menos intensa que a da blusa também é uma opção que vai diminuir o peso visual na parte de baixo e chamar menos atenção para o quadril", explica.

A tendência do jeans colorido está de volta Crédito: Reprodução/ Pinterest