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Tendência

Color block: como não errar ao apostar na tendência

Inspirado nos anos 80, esse estilo consiste na combinação de peças de roupas lisas em cores contrastantes em um mesmo look
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 19:16

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 19:16

Color block: tendência de moda; saiba como não errar
Sair do básico e ousar na paleta do look demanda atenção pra não deixar o visual carregado. Crédito: Reprodução Pinterest
A tradução do termo color block nada mais é que blocos de cor. Esses blocos, se combinados da maneira certa, podem deixar os looks mais alegres e criativos. Mas é preciso estar atenta, pois se não rolar harmonia, eles podem achatar a silhueta e deixar o visual com aspecto carregado.
As combinações Color Block mais famosas são: vermelho + pink, roxo + azul, e laranja + roxo. Mas isso não significa que são só essas ou que necessariamente podem ser utilizadas apenas duas cores. Você pode se inspirar e adicionar outras, inclusive considerando o calçado como um dos blocos.
A consultora de imagem e estilo Marcela Altoé afirma que o color block tomou as ruas há alguns anos e é uma tendência que veio para ficar. A forma divertida e impactante de coordenação que forma blocos de cores lisas e vibrantes, resulta em looks bastante fashionistas, destaca.

COMO NÃO ERRAR

Segundo Marcela, existem várias formas de combinar as cores nos looks. Algumas mais harmônicas e outras mais contrastantes. Para não errar, o ideal é seguir as coordenações do círculo cromático que podem ser de duas, três ou até quatro cores diferentes, pontua.
Confira algumas dicas da profissional para não errar a mão na hora de escolher seu look colorido:

Respeite seu estilo

Para começar aos poucos, use cores que são próximas no círculo cromático como vermelho com rosa, azul com verde, azul com violeta, amarelo com laranja.
Se usar duas peças inteiras nas cores for muito para você, comece com uma peça de roupa de cor neutra e a outra cor você coloca em um acessório como sapato, bolsa ou lenço. Assim você vai se acostumando com as cores aos poucos.
Quem é mais ousada pode se jogar em coordenações de cores opostas, como azul com laranja, roxo com amarelo, pink com verde. Essas coordenações passam uma imagem mais impactante e divertida.
Por ser muito chamativa e impactante, o color block costuma ser mais usado por pessoas de estilo mais moderno ou criativo. Mulheres mais clássicas ou discretas tendem a não se sentir bem com essa trend. O importante é respeitar a própria essência e se divertir com as cores.

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