Color block: como não errar ao apostar na tendência

Sair do básico e ousar na paleta do look demanda atenção pra não deixar o visual carregado. Crédito: Reprodução Pinterest

A tradução do termo color block nada mais é que blocos de cor. Esses blocos, se combinados da maneira certa, podem deixar os looks mais alegres e criativos. Mas é preciso estar atenta, pois se não rolar harmonia, eles podem achatar a silhueta e deixar o visual com aspecto carregado.

As combinações Color Block mais famosas são: vermelho + pink, roxo + azul, e laranja + roxo. Mas isso não significa que são só essas ou que necessariamente podem ser utilizadas apenas duas cores. Você pode se inspirar e adicionar outras, inclusive considerando o calçado como um dos blocos.

A consultora de imagem e estilo Marcela Altoé afirma que o color block tomou as ruas há alguns anos e é uma tendência que veio para ficar. A forma divertida e impactante de coordenação que forma blocos de cores lisas e vibrantes, resulta em looks bastante fashionistas, destaca.

COMO NÃO ERRAR

Segundo Marcela, existem várias formas de combinar as cores nos looks. Algumas mais harmônicas e outras mais contrastantes. Para não errar, o ideal é seguir as coordenações do círculo cromático que podem ser de duas, três ou até quatro cores diferentes, pontua.

Confira algumas dicas da profissional para não errar a mão na hora de escolher seu look colorido: