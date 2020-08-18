Vintage em alta: 6 peças pra pegar no guarda-roupas dos seus avós

Mangas bufantes e tamancos estão na li Crédito: Reprodução Pinteres

Basta dar uma voltinha pelas plataformas de inspiração e redes sociais e, rapidamente, nos deparamos com um visual com um toque vintage, ao mesmo tempo com um aspecto super moderninho. Isso acontece porque várias trends super atuais são nada mais, nada menos que releituras de peças e estilos que foram Muitas delas foram usadas pelas nossas mães e avós e agora voltam aos holofotes.

As calças de cintura super alta e as mangas bufantes, por exemplo, são facilmente encontradas nos álbuns de família e hoje estão presentes nas fotos de #lookdodia de várias fashionistas.

A consultora de moda Lorrayne Maia, do Style Me explica que a vantagem das peças vintage é que você tem peças para serem usadas independente de tendência da moda. São peças atemporais que formam a base de qualquer guarda-roupa inteligente, afirma.

PEÇAS ATEMPORAIS

A profissional listou 5 dessas peças essenciais. Confira o que Lorrayne diz sobre cada uma delas:

O estilo "mom" caiu no gosto das it-girls e aparece em versões de calças e shorts. Crédito: Reprodução Pinterest

Mom jeans: As calças que são a cara dos anos 90 voltaram com máxima força para o street nos últimos anos e seguem firmes e fortes em diversos modelos e lavagens.

Os tamancos que foram "esquecidos" depois dos anos 2000 voltam à moda. Crédito: Reprodução Pinterest

Tamanco: Item que foi grande tendência dos anos 90, voltou com tudo e dessa vez eles vieram em vários estilos diferentes, como salto grosso, fino ou anabela.

Parece simples, mas as scrunchies dão um toque todo especial ao look. Crédito: Reprodução Pinterest

Scrunchies: são aquelas xuxinhas de cabelo que foram usadas na década de 80 e 90, agora voltaram mais modernas e deixam qualquer penteado básico muito mais estiloso.

As tradicionais mangas bufantes prometem fazer sucesso por muito tempo. Crédito: Reprodução Pinterest

Manga bufante: o detalhe volumoso nos ombros era moda na década de 80 e, hoje, com a volta do estilo retrô, as manguinhas com volume vêm tendo o seu revival. Esse tipo de peça além de ser feminina, traz um visual mais fashionista para a produção.

Os óculos com armações vintage estão entre os acessórios mais queridos da atualidade. Crédito: Reprodução Pinterest

Óculos gatinho: fez sucesso na década de 50 e é considerado há algumas temporadas um item super fashion. Promete não sair de moda tão cedo. O óculos gatinho é versátil e vai tanto com jeans como com o look de trabalho, sempre com o indiscutível poder de elevar a produção no ato.

O tradicional colete de tricô também garante o seu lugar há muitos invernos. Crédito: Reprodução Pinterest

Por último, mas não menos importante, a peça que todo vovô tem.