Like a princess: a tendência das mangas bufantes está de volta

Bastante usadas na década de 80, as mangas bufantes voltaram com uma uma releitura mais modernas e descolada. Antes absurdamente exageradas, agora elas trazem o romantismo necessário em modelagens ligeiramente mais discretas e comprimentos cropped, ideais para combinar a peças atemporais como o jeans.
Na última liderança do BBB 20, Manu Gavassi levou a melhor e estava vestida com uma blusa com mangas bufantes. A líder considerou o look ideal para o momento visto que o visual tem referências das vestimentas da realeza. Ainda bem que eu me vesti pra isso - a liderança - sem nem saber, disse a sister.
A consultora de imagem e estilo Marcela Altoé explica que essa modelagem tem características delicadas, que remetem a trajes das princesas do nosso imaginário. Por isso, deve-se pensar na mensagem que você quer comunicar. Se a intenção é um look mais romântico, use cores claras, tecidos delicados e composições com peças femininas como saias rodadas e acessórios delicados, aponta a profissional.
Apesar de dividir opiniões, e até mesmo assustar inicialmente, a tendência não é difícil de usar. Os vestidos uma alternativa para quem tem receio, basta combiná-los ao slingback do momento e se jogar. Outra opção são as blusas cropped, que vão bem com diversas modelagens de jeans e linho, explica a especialista em moda e CEO da Bis Wear Leila Daher.
Todo mundo pode usar?
Apesar de não existirem regras quanto a gostos, pessoas mais antenada a proporções e ao que valoriza seu tipo de corpo devem estar atentas, pois esse tipo de peça traz foco de volume para a porção superior do corpo. Pessoas com o corpo tipo pêra, ou seja, que possuem os ombros mais estreitos que os quadris podem abusar das mangas bufantes para trazer proporção visual ao look, explica Leila.
Outra classe que pode usar a tendência sem medo é a de mulheres com o tipo de corpo ampulheta. Nesse caso é bom seguir a regra eterna de sempre marcar a cintura, de forma que a proporção do quadril fique evidente e realce o formato o formato violão, recomenda.
Em tese, pessoas com corpo em formato de pirâmide invertida são as que devem ser mais cuidadosas ao compor um visual com a peça. Mas Marcela Altoé afirma que pra tudo tem um jeito. Segundo ela, se você tem esse tipo de corpo e ama as mangas bufantes, prefira as que tem menos volume nos ombros e sejam mais fofinhas no punho. Para completar, use com saias e calças mais volumosas e com uma boa marcação de cintura, para equilibrar as proporções do corpo, diz.
Em relação às ocasiões ou lugares para se usar a tendência, Marcela afirma que por remeter a um visual mais romântico, não fica tão adequado a ambientes de trabalho com dresscode formal. Fora isso vai de um passeio no shopping à uma festa, observando a nobreza do tecido e os complementos do look, conclui.
Com o que combinar?
O segredo é bem óbvio: evitando peças volumosas na parte de baixo. Babados, pinças e laços devem ser deixadas de lado nesse momento e substituídos por modelagens mais retas para evitar desequilíbrio e excesso de informação.
É interessante estar atento a temporalidade da composição. Para que não fique datada, a CEO da Bis Wear recomenda que a peça deve ser acompanhada de roupas mais modernas como um jeans podrinho ou saias e calças em couro. A modelagem adotada deve ser uma mais sequinha e reta, sendo ótima para quem deseja disfarçar o quadril e desviar a atenção para os ombros.
De acordo com Leila Daher a peça combina como um visual mais leve e cai bem com rasteirinhas, sandálias de tiras finas, sapatilhas, botas e até tênis. Existem inúmeras possibilidade de combinação, basta encontrar o estilo que mais se adapta e compor da maneira que preferir.