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Tendência

Like a princess: a tendência das mangas bufantes está de volta

A modelagem de tecido abundante nos braços é a característica marcante. As peças de mangas bufantes que estão caindo no gosto das 'it girls' e da atual líder do BBB, Manu Gavassi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 15:59

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 15:59

Mangas bufantes
A moda das princesas voltou. Crédito: Bis Wear / MF Press Global
Bastante usadas na década de 80, as mangas bufantes voltaram com uma uma releitura mais modernas e descolada. Antes absurdamente exageradas, agora elas trazem o romantismo necessário em modelagens ligeiramente mais discretas e comprimentos cropped, ideais para combinar a peças atemporais como o jeans.
Na última liderança do BBB 20, Manu Gavassi levou a melhor e estava vestida com uma blusa com mangas bufantes. A líder considerou o look ideal para o momento visto que o visual tem referências das vestimentas da realeza. Ainda bem que eu me vesti pra isso - a liderança - sem nem saber, disse a sister.
Mangas bufantes
Manu Gavassi aderiu à tendência na noite da liderança. Crédito: Reprodução Globo
A consultora de imagem e estilo Marcela Altoé explica que essa modelagem tem características delicadas, que remetem a trajes das princesas do nosso imaginário. Por isso, deve-se pensar na mensagem que você quer comunicar. Se a intenção é um look mais romântico, use cores claras, tecidos delicados e composições com peças femininas como saias rodadas e acessórios delicados, aponta a profissional.
Apesar de dividir opiniões, e até mesmo assustar inicialmente, a tendência não é difícil de usar. Os vestidos uma alternativa para quem tem receio, basta combiná-los ao slingback do momento e se jogar. Outra opção são as blusas cropped, que vão bem com diversas modelagens de jeans e linho, explica a especialista em moda e CEO da Bis Wear Leila Daher.

Todo mundo pode usar?

Apesar de não existirem regras quanto a gostos, pessoas mais antenada a proporções e ao que valoriza seu tipo de corpo devem estar atentas, pois esse tipo de peça traz foco de volume para a porção superior do corpo. Pessoas com o corpo tipo pêra, ou seja, que possuem os ombros mais estreitos que os quadris podem abusar das mangas bufantes para trazer proporção visual ao look, explica Leila.
Outra classe que pode usar a tendência sem medo é a de mulheres com o tipo de corpo ampulheta. Nesse caso é bom seguir a regra eterna de sempre marcar a cintura, de forma que a proporção do quadril fique evidente e realce o formato o formato violão, recomenda.
Mangas bufantes
Para quem tem busto e ombros mais avantajados, a dica é investir no volume do pulso. Crédito: Pinterest
Em tese, pessoas com corpo em formato de pirâmide invertida são as que devem ser mais cuidadosas ao compor um visual com a peça. Mas Marcela Altoé afirma que pra tudo tem um jeito. Segundo ela, se você tem esse tipo de corpo e ama as mangas bufantes, prefira as que tem menos volume nos ombros e sejam mais fofinhas no punho. Para completar, use com saias e calças mais volumosas e com uma boa marcação de cintura, para equilibrar as proporções do corpo, diz.
Em relação às ocasiões ou lugares para se usar a tendência, Marcela afirma que por remeter a um visual mais romântico, não fica tão adequado a ambientes de trabalho com dresscode formal. Fora isso vai de um passeio no shopping à uma festa, observando a nobreza do tecido e os complementos do look, conclui.

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Com o que combinar?

O segredo é bem óbvio: evitando peças volumosas na parte de baixo. Babados, pinças e laços devem ser deixadas de lado nesse momento e substituídos por modelagens mais retas para evitar desequilíbrio e excesso de informação.
É interessante estar atento a temporalidade da composição. Para que não fique datada, a CEO da Bis Wear recomenda que a peça deve ser acompanhada de roupas mais modernas como um jeans podrinho ou saias e calças em couro. A modelagem adotada deve ser uma mais sequinha e reta, sendo ótima para quem deseja disfarçar o quadril e desviar a atenção para os ombros.
Mangas bufantes
Pode combinar com jeans e até co tênis de acordo com a ocasião Crédito: Bis Wear / MF Press Global
De acordo com Leila Daher a peça combina como um visual mais leve e cai bem com rasteirinhas, sandálias de tiras finas, sapatilhas, botas e até tênis. Existem inúmeras possibilidade de combinação, basta encontrar o estilo que mais se adapta e compor da maneira que preferir.

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