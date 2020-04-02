6 tendências e peças para comprar online e se preparar para o inverno

Outono, momento de tirar os casacos do fundo da gaveta, procurar aquela bota que não usa há tempos. Que tal aproveitar o tempo livre pra fazer um passeio online pelas suas lojas preferidas e se preparar a próxima estação?
É hora de procurar as peças esquecidas, correr no guarda-roupas da mãe ou até da vó pra pegar aquela peça vintage, pois elas vão vir com tudo neste inverno. A colunista da Revista ag e consultora de moda Fernanda Trindade deu algumas dicas de peças e tendências pra você comprar na sua loja online fav e entrar na próxima estação com muito estilo. Confira:
1. Sobretudo colorido
O sobretudo é uma peça presente em quase todos os invernos, a novidade da vez é que eles vêm cheios de co para este ano. Invista em cores que estejam na paleta dos looks que você já tem e use a terceira peça para compor o visual.
2. Variedades de xadrez
Atemporal, o xadrez garante seu espaço no armário mais uma vez, a dica da Nanda é ousar em variedades, de cor, espessura das estampas e brincar com as peças. Uma ótima pedida é usar a 'trend' para usar peças mais fresquinhas em dias que não estiverem tão frios, mas sem sair de moda. A loja capixaba Libertà, da Praia do Canto tem peças que atendem à tendência e, o melhor, a compra pode ser feita online e as entregas acontecem por correios ou motoboy. Ótimo, não é?
3. Cardigan de lã
Cardigans estão presentes nos looks de inverno de muita gente e, agora, é momento de resgatar o seu e colocar pra jogo. O tricô tem ganhado o coração de quem entende moda, esteve presente no verão e segue firme na estação que está por vir. Vale compor o look com um top também de lã da mesma cor por baixo, diz Nanda.
4. Botas de cano super longo
Aparentemente a cantora e it girl Ariana Grande é uma grande visionária e lançou tendência. As botas de cano super longo, aquelas que ultrapassam a altura do joelho, vêm forte no inverno 2020 e vão ser sucesso de acordo com a consultora. Ah
5. Coletes
Falando em composição, os coletes também garante seu lugar no próximo inverno. Aqueles clássicos mesmo, você pode usá-los com uma camisa social e até com jeans. Coletes tipo aqueles usados pelo nossos avós, brinca Fernanda.
6. Tons de bege
"Muito tom bege"
Aposte em tons de bege na escolha das peças na hora de montar o look. A cor tem muitas variações que permite a você encontrar a que mais combina com suas peças e montar uma composição bem moderna e estilosa. A neutralidade da cor garante um ar sofistificado ao visual, é pra investir sem medo. Muito tom bege, brinca Fernanda.
Agora que você já sabe em quê investir, é só se jogar nos sites de compras seguros e se preparar para arrasar na estação que está por vir. Fique bem, fique em casa.