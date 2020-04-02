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Moda

6 tendências e peças para comprar online e se preparar para o inverno

Consultora de moda dá dicas do que comprar sem sair de casa e garantir muito estilo para a próxima estação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:57

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:57

moda
Elementos atemporais como tricô e xadrez marcam presença no inverno 2020. Crédito: Pinterest
Outono, momento de tirar os casacos do fundo da gaveta, procurar aquela bota que não usa há tempos. Que tal aproveitar o tempo livre pra fazer um passeio online pelas suas lojas preferidas e se preparar a próxima estação?
É hora de procurar as peças esquecidas, correr no guarda-roupas da mãe ou até da vó pra pegar aquela peça vintage, pois elas vão vir com tudo neste inverno. A colunista da Revista ag e consultora de moda Fernanda Trindade deu algumas dicas de peças e tendências pra você comprar na sua loja online fav e entrar na próxima estação com muito estilo. Confira:

1. Sobretudo colorido

O sobretudo é uma peça presente em quase todos os invernos, a novidade da vez é que eles vêm cheios de co para este ano. Invista em cores que estejam na paleta dos looks que você já tem e use a terceira peça para compor o visual.
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Os "trench coat" coloridos vêm com tudo. Crédito: Pinterest

2. Variedades de xadrez

Atemporal, o xadrez garante seu espaço no armário mais uma vez, a dica da Nanda é ousar em variedades, de cor, espessura das estampas e brincar com as peças. Uma ótima pedida é usar a 'trend' para usar peças mais fresquinhas em dias que não estiverem tão frios, mas sem sair de moda. A loja capixaba Libertà, da Praia do Canto tem peças que atendem à tendência e, o melhor, a compra pode ser feita online e as entregas acontecem por correios ou motoboy. Ótimo, não é?
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3. Cardigan de lã

Cardigans estão presentes nos looks de inverno de muita gente e, agora, é momento de resgatar o seu e colocar pra jogo. O tricô tem ganhado o coração de quem entende moda, esteve presente no verão e segue firme na estação que está por vir. Vale compor o look com um top também de lã da mesma cor por baixo, diz Nanda.
Tradicional, o cardigan não perde sua majestade esse ano. Crédito: Pinterest

4. Botas de cano super longo

Aparentemente a cantora e it girl Ariana Grande é uma grande visionária e lançou tendência. As botas de cano super longo, aquelas que ultrapassam a altura do joelho, vêm forte no inverno 2020 e vão ser sucesso de acordo com a consultora. Ah
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Elas dão um 'up' em qualquer look: experimente as botas de cano alto. Crédito: Pinterest

5. Coletes

Falando em composição, os coletes também garante seu lugar no próximo inverno. Aqueles clássicos mesmo, você pode usá-los com uma camisa social e até com jeans. Coletes tipo aqueles usados pelo nossos avós, brinca Fernanda.
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Terceira peça: sofisticação e delicadeza marcam o colete de tricô. Crédito: Pinterest

6. Tons de bege

"Muito tom bege"
Fernanda Trindade - Colunista e Consultora de Moda
Aposte em tons de bege na escolha das peças na hora de montar o look. A cor tem muitas variações que permite a você encontrar a que mais combina com suas peças e montar uma composição bem moderna e estilosa. A neutralidade da cor garante um ar sofistificado ao visual, é pra investir sem medo. Muito tom bege, brinca Fernanda.
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Vale fazer sobreposição de tons ou apostar em uma peça só. Crédito: Pinterest
Agora que você já sabe em quê investir, é só se jogar nos sites de compras seguros e se preparar para arrasar na estação que está por vir. Fique bem, fique em casa. 

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