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Dicas da Nanda

É hora de reinventar: que tal fazer uma imersão no próprio armário?

"Nesses dias que estamos em casa, que tal buscarmos peças que não usamos há muito tempo no nosso guarda roupa e explorar o que elas têm de melhor?"

Públicado em 

07 abr 2020 às 18:32
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

nanda
Vale buscar aquela roupa que não usa há tempos ou adaptar uma que já enjoou. Crédito: Pinterest
Nesses dias que estamos em casa, que tal buscarmos peças que não usamos há muito tempo no nosso guarda roupa e explorar o que elas têm de melhor? Achei milhares de coisas guardadas por aqui que não usava há tempos e resolvi montar vários looks com elas para usar depois que tudo isso passar.
Durante essa limpa é super importante separarmos o que não queremos mais pra doação, mas podemos também fazer o exercício de dar um novo propósito para essas roupas.
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Use e abuse da criatividade, das cores e das estampas, inclusive as "vintage". Crédito: Pinterest
Como por exemplo, um vestido que não é curto o suficiente para ser um mini e nem comprido o suficiente para ser midi, pode ser super possível deixá-lo mais curto e dar uma alongada na silhueta. Um cinto é um truque de styling que deixa o vestido no comprimento certo.
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Brinque com cintos e sobreposições. Crédito: Pinterest
Brincar com sobreposições também é uma ótima opção pra tirar qualquer look da mesmice. Peças com estampas florais vintage, looks jeans, mix de acessórios e por aí vai! Basta usar a criatividade.
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Mix de jeans também vale. Crédito: Pinterest
A minha peça escolhida foi um bracelete antigo que era da minha avó e que estava guardado no meu armário há muito tempo e eu nem lembrava mais que ele estava lá. O modelo dele está super em alta e eu já estou pensando em várias produções que vou usar com ele.
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Bracelete super em alta encontrado na imersão ao meu próprio armário. Crédito: Acervo pessoal

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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