É hora de reinventar: que tal fazer uma imersão no próprio armário?

Vale buscar aquela roupa que não usa há tempos ou adaptar uma que já enjoou. Crédito: Pinterest

Nesses dias que estamos em casa, que tal buscarmos peças que não usamos há muito tempo no nosso guarda roupa e explorar o que elas têm de melhor? Achei milhares de coisas guardadas por aqui que não usava há tempos e resolvi montar vários looks com elas para usar depois que tudo isso passar.

Durante essa limpa é super importante separarmos o que não queremos mais pra doação, mas podemos também fazer o exercício de dar um novo propósito para essas roupas.

Use e abuse da criatividade, das cores e das estampas, inclusive as "vintage". Crédito: Pinterest

Como por exemplo, um vestido que não é curto o suficiente para ser um mini e nem comprido o suficiente para ser midi, pode ser super possível deixá-lo mais curto e dar uma alongada na silhueta. Um cinto é um truque de styling que deixa o vestido no comprimento certo.

Brinque com cintos e sobreposições. Crédito: Pinterest

Brincar com sobreposições também é uma ótima opção pra tirar qualquer look da mesmice. Peças com estampas florais vintage, looks jeans, mix de acessórios e por aí vai! Basta usar a criatividade.

Mix de jeans também vale. Crédito: Pinterest

A minha peça escolhida foi um bracelete antigo que era da minha avó e que estava guardado no meu armário há muito tempo e eu nem lembrava mais que ele estava lá. O modelo dele está super em alta e eu já estou pensando em várias produções que vou usar com ele.