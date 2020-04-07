É hora de reinventar: que tal fazer uma imersão no próprio armário?

Nesses dias que estamos em casa, que tal buscarmos peças que não usamos há muito tempo no nosso guarda roupa e explorar o que elas têm de melhor? Achei milhares de coisas guardadas por aqui que não usava há tempos e resolvi montar vários looks com elas para usar depois que tudo isso passar.
Durante essa limpa é super importante separarmos o que não queremos mais pra doação, mas podemos também fazer o exercício de dar um novo propósito para essas roupas.
Como por exemplo, um vestido que não é curto o suficiente para ser um mini e nem comprido o suficiente para ser midi, pode ser super possível deixá-lo mais curto e dar uma alongada na silhueta. Um cinto é um truque de styling que deixa o vestido no comprimento certo.
Brincar com sobreposições também é uma ótima opção pra tirar qualquer look da mesmice. Peças com estampas florais vintage, looks jeans, mix de acessórios e por aí vai! Basta usar a criatividade.
A minha peça escolhida foi um bracelete antigo que era da minha avó e que estava guardado no meu armário há muito tempo e eu nem lembrava mais que ele estava lá. O modelo dele está super em alta e eu já estou pensando em várias produções que vou usar com ele.