6 séries que inspiraram tendências de moda e beleza

Emily in Paris, Gossip Girls e Gambito da Rainha: séries que lançaram e ainda lançam tendências de moda Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest

Quem nunca se apaixonou pelo look de um personagem de filme ou série - e quis copiar - que atire a primeira peça. Neste ano, com mais tempo em casa, a listinha de peças inspiradas em personagens fashion só aumentou.

Várias dessas peças-desejo já fizeram sucesso em outras décadas e foram ressuscitadas nas telas. As calças mom e as sobreposições, por exemplo, são facilmente encontradas nos álbuns de família e hoje estão presentes nos figurinos das séries e também nas fotos de #lookdodia de várias fashionistas.

A consultora Renata Cani explica que isso acontece porque a moda está cada vez mais democrática, os looks fazem o caminho inverso: primeiro fazem sucesso no street style e, depois, viram tendências de moda. "A moda está tão democrática que ela aceita muitas inspirações. Os figurinistas se inspiram nas ruas, por isso, as séries que estão bombando, por exemplo, têm referências muito diferentes", destaca.

"Quando uma série retrata algo, como aconteceu em Emily in Paris com os casacos coloridos, as pessoas se inspiram, porque é algo que está em voga. Além disso, hoje em dia é muito difícil que algo seja criado do zero, por isso opta-se por "repaginar" as trends", complementa.

A consultora de imagem e estilo Renata Cani acredita que as tendências vintage retratadas na série também estão fazendo sucesso porque estamos vivendo uma era nostálgica. Crédito: Arquivo pessoal

Separamos algumas séries que lançaram tendência pra você se inspirar na hora de montar seus looks.

Emily in paris: muito xadrez

Os looks com estampa xadrez da protagonista Emily e do personagem Julien são um sucesso. Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest

deu o que falar pelos looks superestilosos e repleto de tendências. Dentre elas, o atemporal xadrez, com certeza, rouba a cena e aparece não só nas roupas da protagonista, mas também na decoração dos ambientes e nos looks dos demais personagens. Longe do óbvio, o xadrez aparece em conjuntos inteiros e até em mix de versões diferentes da estampa. Super em alta atualmente, a série fashion Emily in Paris deu o que falar pelos looks superestilosos e repleto de tendências. Dentre elas, o atemporal xadrez, com certeza, rouba a cena e aparece não só nas roupas da protagonista, mas também na decoração dos ambientes e nos looks dos demais personagens. Longe do óbvio, o xadrez aparece em conjuntos inteiros e até em mix de versões diferentes da estampa.

Gossip Girls: pantalonas e tiaras

Gossip Girl deu o que falar nos anos 2000, mas os looks, com certeza, fazem sucesso ainda hoje Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest

A série cheia de estilo que foi sucesso nos anos 2000 retorna com tendências que estão em alta. Sabemos que a moda sempre volta, e em clima de nostalgia, elencamos as clássicas pantalonas da personagem e Serena Van Der Woodsen (Blake Lively) e as tiaras de Blair Waldorf (Leighton Mester) que estão com tudo.

Os acessórios de cabelos são ótimas opções para dar um up no visual gastando pouco, e têm ganhado mais espaço nas produções do dia a dia. Já a pantalona é uma paixão quase universal, podendo ser usada em um estilo mais chique e romântico ou até mais despojado e casual.

O Gambito da rainha: camisa branca e alfaiataria

Camisas clássicas, golas altas e saias e vestidos em alfaiataria marcam o figurino de "O Gambito da Rainha". Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest

A pegada retrô de Beth Harmon em “ O Gambito da Rainha ”, série que estreou recentemente na Netflix, também vem ganhando o coração e os armários de muita gente. Além das várias boinas e sobretudos, a personagem sempre aparece com a clássica camisa branca de botões e saias e vestidos bem estruturados e pouco fluidos, a maioria em alfaiataria. A real é que os looks da gênia do xadrez parece ser a aposta perfeita para quem quer ousar no visual “woman business”.

Euphoria: makes coloridas e conceituais

As makes de Euphoria viraram challenge nas redes sociais. Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest

As maquiagens da série Euphoria foram um verdadeiro estouro nas redes sociais. Maquiadores, influencers, famosos e anônimos, todo mundo tentou reproduzir o visual colorido e ousado da série. Com uma pele bem leve, o foco das maquiagens são os olhos, sempre cheios de glitter, cores e conceito.

Friends: mom jeans, sobreposições e slip dress

Os looks de Friends são os mesmos que vestem os manequins em 2020. Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest

Mais de 25 anos depois de seu lançamento, a série que fez sucesso nos anos 90 parece pegar as roupas diretamente do armário das fashion girls da atualidade. Como a moda se renova, os looks das garotas de Friends estão super em alta novamente.

O chamado slip dress - vestido justo e bem alinhado ao corpo - é a prova disso, a peça atemporal é o tradicional “tem-que-ter” até os dias de hoje. Além dele, já tem um tempinho que o mom jeans, queridinho da personagem Monica Galler, virou febre no street style. A sobreposição que combina camisas e vestidos também garante seu reinado há alguns anos e segue firme e forte.

Elite: estilo colegial

O estilo colegial voltou com tudo. Crédito: Divulgação / Reprodução Pinterest

Os lookinhos da série Elite fizeram sucesso e repercutiram nas redes sociais. Apesar de ser um uniforme, a produção caprichou e garantiu um estilo único para cada personagem, mesmo com as roupas parecidas. E o look colegial não ficou só entre os muros da escola Las Encinas, tem muita gente se inspirando no visual da série pra montar looks super modernos na mesma pegada.