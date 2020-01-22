Alfaiataria feminina volta às ruas e passarelas

Criada na década de 1910 para libertar a mulher do espartilho e popularizada com a inserção feminina no mercado de trabalho, a alfaiataria direcionada ao público feminino volta aos holofotes.
Sucesso na última Semana de Moda de Milão, o aspecto andrógeno das peças também está em alta, o que contribuiu para que a tendência tenha se tornado desejo, seja em terninhos, coletes, calças ou bermudas.
Apesar do aspecto de seriedade, a alfaiataria compõe looks modernos, podendo ser combinado a shorts, camisas básicas, jeans, cropped, renda e até tênis. Versatilidade é o que comanda as composições com o protagonismo da alfaiataria.
Lais Scarpat, da marca Oui studio, que atua no segmento de alfaiataria feminina em Vitória, afirma que o que motivou a criação da Oui e de peças de alfaiataria foi a ausência desse estilo jovem e charmoso no mercado daqui.
Novos recortes, estampas e cores colaboram com a repaginada no estilo e tornam o visual mais leve. É exatamente identidade e personalidade que transmitimos pelas modelagens, texturas e cores. É o que traz toda bossa, estilo e leveza a nossa marca, afirma Lais.