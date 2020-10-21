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'Euphoria' ganha dois episódios especiais inéditos gravados durante a pandemia

Série deu a Zendaya o Emmy de atriz dramática neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 19:25

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 19:25

A série
A série "Euphoria" tem a atriz e cantora Zendaya no núcleo Crédito: Divulgação
A HBO anunciou que vai exibir dois episódios especiais da série "Euphoria", estrelada por Zendaya, Hunter Schafer e Jacob Elordi entre outros. A produção mostra o dia a dia de jovens americanos de uma forma bem crua, com cenas de sexo e consumo de drogas.
O primeiro dos dois episódios será exibido no dia 6 de dezembro e vai mostrar o que aconteceu após o final da primeira temporada (se não quiser saber de spoilers, pare de ler por aqui). O episódio foi escrito e dirigido por Sam Levinson, criador da série, e se chama "Trouble Don't Last Always" (Os problemas não duram para sempre).

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A trama vai mostrar a personagem Rue (Zendaya) comemorando o Natal após ter sido abandonada por Jules na estação de trem e ter uma recaída nas drogas. Outro personagem de destaque é Ali (Colman Domingo), que apareceu em quatro episódios da primeira temporada.
O título e a data de estreia do segundo episódio especial ainda não foram confirmados pela HBO.
Os dois episódios foram gravados durante a pandemia. A HBO informa que eles foram produzidos seguindo todos os protocolos de prevenção da Covid-19.
A série recebeu três prêmios Emmy neste ano, incluindo o de melhor atriz dramática para Zendaya. Os outros prêmios foram para a equipe de maquiagem e para a canção original "All For Us", feita pelo músico Labrinth especialmente para a produção.

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