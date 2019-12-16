HBO confirma nova temporada da série 'Euphoria' para 2020

Sucesso no canal HBO, a série "Euphoria" vai ganhar uma continuação para 2020. O anúncio foi feito pela própria emissora em sua conta oficial no Twitter. A primeira leva de episódios foi ao ar em julho e ganhou muita repercussão com uma trama bem amarrada e envolvente.
A história, com a atriz e cantora Zendaya, tem oito episódios e acompanha um grupo de alunos do ensino médio e suas questões cotidianas envolvendo drogas, sexo, identidade, traumas, redes sociais, amor e amizade. A produção é baseada na série homônima israelense da HOT, criada por Ron Leshem e Daphana Levin. O elenco conta também com Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith e Sydney Sweeney.
Depois de um ano recheado de sucessos como "Game of Thrones", "Euphoria", "Chernobyl" e "Watchman", a HBO anunciou seus outros lançamentos de 2020. A única produção nacional anunciada até então foi "Todxs Nós", série de ficção que aborda temáticas LGBTQIA+, além de racismo e assédio.
Com oito episódios de meia hora, a novidade gira em torno da protagonista Rafa (Clara Gallo), uma jovem de 18 não-binária e pansexual, que sai da casa dos pais no interior para viver em São Paulo com seu primo, Vini (Kelner Macêdo), e a colega de casa dele, Maia (Juliana Gerais).