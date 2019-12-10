TV Gazeta conquista Prêmio Globo de Programação com cobertura do Jeremias

O gerente de Programação da TV Gazeta, Kassius Sipolatti, e o diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura receberam o troféu durante a cerimônia no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo Pessoal

A TV Gazeta é bicampeã da categoria Melhor Projeto Integrado do Prêmio Globo de Programação! Neste ano, o projeto ganhador foi Jeremias: a trajetória de um capixabinha, que envolveu todas as ações referentes ao vencedor do The Voice Kids 2019, Jeremias Reis, durante o percurso do cantor no programa.

A premiação aconteceu durante a tarde desta segunda-feira (9), no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura, e o gerente de Programação da TV Gazeta, Kassius Sipolati, estiveram presentes no evento e receberam o prêmio em nome da empresa.

Ser reconhecido novamente nesta categoria mostra a capacidade da Rede Gazeta de trabalhar em grupo. O projeto integrado avalia diversas ações que envolvem muitas áreas da empresa, que culminaram no programa especial Jeremias: a trajetória de um capixabinha. Acredito que é uma categoria que reconhece esse trabalho em grupo e mostra que estamos no caminho certo, explicou Gabriel Moura.