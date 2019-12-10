Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • TV Gazeta conquista Prêmio Globo de Programação com cobertura do Jeremias
Reconhecimento

TV Gazeta conquista Prêmio Globo de Programação com cobertura do Jeremias

Este é o segundo ano consecutivo que o time da TV Gazeta vence o prêmio na categoria Melhor Projeto Integrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 11:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 11:00

O gerente de Programação da TV Gazeta, Kassius Sipolatti, e o diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura receberam o troféu durante a cerimônia no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo Pessoal
A TV Gazeta é bicampeã da categoria Melhor Projeto Integrado do Prêmio Globo de Programação! Neste ano, o projeto ganhador foi Jeremias: a trajetória de um capixabinha, que envolveu todas as ações referentes ao vencedor do The Voice Kids 2019, Jeremias Reis, durante o percurso do cantor no programa.
A premiação aconteceu durante a tarde desta segunda-feira (9), no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura, e o gerente de Programação da TV Gazeta, Kassius Sipolati, estiveram presentes no evento e receberam o prêmio em nome da empresa.
Ser reconhecido novamente nesta categoria mostra a capacidade da Rede Gazeta de trabalhar em grupo. O projeto integrado avalia diversas ações que envolvem muitas áreas da empresa, que culminaram no programa especial Jeremias: a trajetória de um capixabinha. Acredito que é uma categoria que reconhece esse trabalho em grupo e mostra que estamos no caminho certo, explicou Gabriel Moura.
As ações que fizeram parte do projeto contam com as diversas reportagens ao longo da trajetória do Jeremias no The Voice Kids, a transmissão ao vivo da final do programa na Praça da Cidade, na Serra, o pocket show do Jeremias no Shopping Mestre Álvaro e o programa especial Jeremias: a trajetória de um capixabinha, além de outras iniciativas.
A categoria "Melhor Projeto Integrado" foi lançada em 2018 e, na ocasião, a TV Gazeta também venceu com o projeto Desfiles da Escolas de Samba do ES, que foi realizado durante o Carnaval de Vitória.

Veja Também

Rede Gazeta conquista prêmio nacional de comunicação empresarial

Jornalistas de A Gazeta vencem Prêmio de Jornalismo Cooperativista

Fotógrafo de A Gazeta conquista primeiro lugar em prêmio nacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados