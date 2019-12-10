TV Gazeta conquista Prêmio Globo de Programação com cobertura do Jeremias

A TV Gazeta é bicampeã da categoria Melhor Projeto Integrado do Prêmio Globo de Programação! Neste ano, o projeto ganhador foi Jeremias: a trajetória de um capixabinha, que envolveu todas as ações referentes ao vencedor do The Voice Kids 2019, Jeremias Reis, durante o percurso do cantor no programa.
A premiação aconteceu durante a tarde desta segunda-feira (9), no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O diretor de Operação e Programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura, e o gerente de Programação da TV Gazeta, Kassius Sipolati, estiveram presentes no evento e receberam o prêmio em nome da empresa.
Ser reconhecido novamente nesta categoria mostra a capacidade da Rede Gazeta de trabalhar em grupo. O projeto integrado avalia diversas ações que envolvem muitas áreas da empresa, que culminaram no programa especial Jeremias: a trajetória de um capixabinha. Acredito que é uma categoria que reconhece esse trabalho em grupo e mostra que estamos no caminho certo, explicou Gabriel Moura.
As ações que fizeram parte do projeto contam com as diversas reportagens ao longo da trajetória do Jeremias no The Voice Kids, a transmissão ao vivo da final do programa na Praça da Cidade, na Serra, o pocket show do Jeremias no Shopping Mestre Álvaro e o programa especial Jeremias: a trajetória de um capixabinha, além de outras iniciativas.
A categoria "Melhor Projeto Integrado" foi lançada em 2018 e, na ocasião, a TV Gazeta também venceu com o projeto Desfiles da Escolas de Samba do ES, que foi realizado durante o Carnaval de Vitória.