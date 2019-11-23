Jornalistas de A Gazeta vencem Prêmio de Jornalismo Cooperativista

Murilo Cuzzuol e Raquel Lopes venceram na categoria Webjornalismo Crédito: Rhayan Lemes

O Prêmio de Jornalismo Cooperativista chegou a sua 13ª edição e os profissionais da Rede Gazeta, mais uma vez, estão entre os grandes vencedores. O resultado foi anunciado na festa de premiação para convidados, na noite desta sexta-feira (22), em um cerimonial da Grande Vitória.

Entre repórteres, cinegrafistas e fotógrafos, ao todo foram 10 indicados: Caíque Verli de Sousa, Claudia Gregório, Juliana Borges Paiva, Luanna Almeida Esteves, Luciney Ramos de Araujo, Marcel Alves Maciel, Murilo Dantas Cuzzuol, Rafael Emiliano Zambe, Raquel Stefania Ferreira Lopes e Ricardo Vervloet Medeiros.

O prêmio, realizado pelo Sistema OCB/ES, tem o objetivo de reconhecer a importância do jornalismo para a divulgação do cooperativismo capixaba. Confira abaixo quem levou o troféu para casa.

WEBJORNALISMO

TELEJORNALISMO

CLAUDIA GREGÓRIO  Jornal do Campo  A Força do Cooperativismo

CINEGRAFIA

LUCINEY RAMOS DE ARAUJO  Cooperativismo de boina e suspensório: a trajetória de Venda Nova do Imigrante

FOTOGRAFIA

RAFAEL EMILIANO ZAMBE  Capixabas produzem o único café conilon especial feito por mulheres no Brasil