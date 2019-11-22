Fotógrafo de A Gazeta conquista primeiro lugar em prêmio nacional

"De toda cobertura, nós procuramos extrair o máximo da narrativa que possa agregar valor às matérias, ao ponto de poder disputar um prêmio como esse, com um cara que tinha duas fotos maravilhosas também. Somos nós, capixabas, representando o Estado e a potência que é A Gazeta e a liberdade que o jornal nos proporciona para criar e produzir, de falar por meio da fotografia"