Fotógrafo de A Gazeta conquista primeiro lugar em prêmio nacional

O fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, conquistou o primeiro lugar no 3º Prêmio Policiais Federais de Jornalismo com a foto "Paz na Guerra", que fez no Bairro da Penha, em Vitória. O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (21), em Brasília, onde o jornalista recebeu o troféu. A repórter Raquel Lopes também foi finalista na premiação com a reportagem especial sobre o mercado de armas no Espírito Santo.
"Passaram as três fotografias, duas de um fotógrafo só do jornal O Globo (RJ), e eu fechei os olhos, acreditei e deixei fluir. Esperei anunciar e estava lá, no topo: 'Fernando Madeira, Paz na Guerra'. Foi magnífico, uma experiência incrível!", contou, emocionado, o jornalista.
A imagem captada por Fernando Madeira, em uma área de conflitos no Bairro da Penha, em Vitória, revela toda a sensibilidade do profissional. Ele havia observado a palavra paz pichada no beco, numa área de tráfico, enquanto acontecia uma operação policial. Quando o ex-secretário estadual da Segurança Nylton Rodrigues caminhou em direção ao jornalista, e o policial que fazia a escolta apontou o fuzil, Madeira ficou no ângulo para registrar a melhor composição que, agora, foi premiada.
Para Fernando Madeira, é bastante significativo que um trabalho realizado em Vitória, uma cidade de menor porte em comparação a outras capitais, possa ter repercussão para além das divisas do Espírito Santo.
"De toda cobertura, nós procuramos extrair o máximo da narrativa que possa agregar valor às matérias, ao ponto de poder disputar um prêmio como esse, com um cara que tinha duas fotos maravilhosas também. Somos nós, capixabas, representando o Estado e a potência que é A Gazeta e a liberdade que o jornal nos proporciona para criar e produzir, de falar por meio da fotografia"