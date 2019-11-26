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Reconhecimento

Rede Gazeta conquista prêmio nacional de comunicação empresarial

A cerimônia do Prêmio Aberje aconteceu na noite desta segunda-feira (25), em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 16:23

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 16:23

Caroline Mauri, Lara Rosado, Leticia Lindenberg, Thais Peixoto, Milena Ribeiro e Eduardo Fachetti participaram da cerimônia de premiação da Aberje, em São Paulo Crédito: João José Carniel
O movimento "Somos Capixabas", lançado em 2018 pela Rede Gazeta, conquistou, na noite desta segunda-feira (25), o troféu nacional do Prêmio Aberje, maior reconhecimento para ações de comunicação empresarial do Brasil. A iniciativa capixaba concorreu com projetos da Unimed BH, Companhia Siderúrgica do Pecém, B3 e PUC-RS. A cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo.
Ao longo dos últimos anos, a Rede Gazeta já havia conquistado 23 troféus regionais do Prêmio Aberje. Esta foi a terceira vez que a empresa trouxe para o Espírito Santo a estatueta dourada, sendo que a última delas havia sido conquistada em 1997. Segundo a diretora de Transformação da Rede, Leticia Lindenberg, o feito conquistado pelo "Somos Capixabas" é uma sinalização clara de que as ações a favor da sociedade capixaba devem ser sempre priorizadas.
"Somos uma empresa de comunicação e lidamos diretamente com o público, dialogamos com a audiência. O que o 'Somos Capixabas' nos provou é que, mais do que falar sobre o Espírito Santo e com o capixaba, devemos conversar olho no olho com as pessoas e dar cada vez mais protagonismo ao capixaba. Isso não é um discurso; é um propósito da Rede Gazeta, a nossa verdadeira vocação", comemorou Leticia, que recebeu o troféu das mãos do apresentador da Rede CBN Milton Jung, que apresentou a 45ª edição do Prêmio Aberje.

TROFÉUS REGIONAIS

O prêmio nacional da Aberje foi o terceiro conquistado pela Rede Gazeta nesta edição da premiação empresarial.
No último dia 31 de outubro, a Rede Gazeta conquistou a etapa regional, concorrendo com trabalhos do Espírito Santo e Rio de Janeiro, nas categorias Multipúblicos e Diversidade e Inclusão - esta última, com a campanha do Dia Nacional do Orgulho Gay, celebrado no dia 25 de março. Na ocasião, a bandeira LGBT foi hasteada na portaria principal da instituição, além de ter compartilhado publicações nas redes sociais oficiais da empresa.
Estamos muito orgulhosos com resultado porque se trata de um reconhecimento não só das equipes envolvidas no projeto, que tanto se dedicaram para esse movimento ser um sucesso que, inclusive, permanece vivo com a #somoscapixabas. É uma premiação que reconhece os capixabas que são os verdadeiros merecedores desse troféu, comemorou Leticia Lindenberg.

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