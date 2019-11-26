Rede Gazeta conquista prêmio nacional de comunicação empresarial

Caroline Mauri, Lara Rosado, Leticia Lindenberg, Thais Peixoto, Milena Ribeiro e Eduardo Fachetti participaram da cerimônia de premiação da Aberje, em São Paulo Crédito: João José Carniel

O movimento "Somos Capixabas", lançado em 2018 pela Rede Gazeta, conquistou, na noite desta segunda-feira (25), o troféu nacional do Prêmio Aberje, maior reconhecimento para ações de comunicação empresarial do Brasil. A iniciativa capixaba concorreu com projetos da Unimed BH, Companhia Siderúrgica do Pecém, B3 e PUC-RS. A cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo.

Ao longo dos últimos anos, a Rede Gazeta já havia conquistado 23 troféus regionais do Prêmio Aberje. Esta foi a terceira vez que a empresa trouxe para o Espírito Santo a estatueta dourada, sendo que a última delas havia sido conquistada em 1997. Segundo a diretora de Transformação da Rede, Leticia Lindenberg, o feito conquistado pelo "Somos Capixabas" é uma sinalização clara de que as ações a favor da sociedade capixaba devem ser sempre priorizadas.

"Somos uma empresa de comunicação e lidamos diretamente com o público, dialogamos com a audiência. O que o 'Somos Capixabas' nos provou é que, mais do que falar sobre o Espírito Santo e com o capixaba, devemos conversar olho no olho com as pessoas e dar cada vez mais protagonismo ao capixaba. Isso não é um discurso; é um propósito da Rede Gazeta, a nossa verdadeira vocação", comemorou Leticia, que recebeu o troféu das mãos do apresentador da Rede CBN Milton Jung, que apresentou a 45ª edição do Prêmio Aberje.

TROFÉUS REGIONAIS

O prêmio nacional da Aberje foi o terceiro conquistado pela Rede Gazeta nesta edição da premiação empresarial.

No último dia 31 de outubro, a Rede Gazeta conquistou a etapa regional, concorrendo com trabalhos do Espírito Santo e Rio de Janeiro, nas categorias Multipúblicos e Diversidade e Inclusão - esta última, com a campanha do Dia Nacional do Orgulho Gay, celebrado no dia 25 de março. Na ocasião, a bandeira LGBT foi hasteada na portaria principal da instituição, além de ter compartilhado publicações nas redes sociais oficiais da empresa.