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Porto Canoa

Motorista sofre mal súbito, causa acidente e é agredido na Serra

O condutor atingiu um carro de aplicativo que estava parado para embarque de passageiros em Porto Canoa; passageiro se exaltou

Publicado em 17 de Maio de 2026 às 20:07

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 mai 2026 às 20:07
Delegacia Regional da Serra, onde caso foi registrado
Delegacia Regional da Serra, onde caso foi registrado Ricardo Medeiros

Um acidente deixou quatro pessoas feridas no bairro Porto Canoa, na Serra, na tarde deste domingo (17). O motorista de um veículo teria tido um mal súbito, colidindo com um carro de transporte de aplicativo, que estava parado na Rua Pica-Pau para embarque de passageiros.


Com a colisão, três mulheres que estavam entrando no banco traseiro foram lançadas a alguns metros de distância. Segundo relato do motorista de aplicativo à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazetaum jovem já havia ocupado o banco do passageiro e as mulheres que sofreram o impacto são a mãe, a esposa e uma tia dele, sendo que a mãe precisou de massagem cardíaca.


O filho se exaltou com a situação e passou a agredir o motorista de 69 anos, que causou  impacto, acreditando que ele estivesse embriagado.


A Polícia Militar, entretanto, efetuou, posteriormente, o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Os militares também indicaram que o homem apresentava indícios de mal súbito.


Os feridos foram socorridos para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Já o jovem que agrediu o motorista foi conduzido à Delegacia Regional da Serra. Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados às Polícias Civil e Militar.

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