Motorista sofre mal súbito, causa acidente e é agredido na Serra

Um acidente deixou quatro pessoas feridas no bairro Porto Canoa, na Serra, na tarde deste domingo (17). O motorista de um veículo teria tido um mal súbito, colidindo com um carro de transporte de aplicativo, que estava parado na Rua Pica-Pau para embarque de passageiros.





Com a colisão, três mulheres que estavam entrando no banco traseiro foram lançadas a alguns metros de distância. Segundo relato do motorista de aplicativo à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, um jovem já havia ocupado o banco do passageiro e as mulheres que sofreram o impacto são a mãe, a esposa e uma tia dele, sendo que a mãe precisou de massagem cardíaca.





O filho se exaltou com a situação e passou a agredir o motorista de 69 anos, que causou impacto, acreditando que ele estivesse embriagado.





A Polícia Militar, entretanto, efetuou, posteriormente, o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Os militares também indicaram que o homem apresentava indícios de mal súbito.





Os feridos foram socorridos para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Já o jovem que agrediu o motorista foi conduzido à Delegacia Regional da Serra. Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados às Polícias Civil e Militar.