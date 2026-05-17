Técnica de enfermagem morre em acidente na Segunda Ponte

Uma técnica de enfermagem de 30 anos morreu após perder o controle da moto e bater na mureta de contenção que divide as pistas da Segunda Ponte, na noite deste domingo (17). Com o impacto, ela caiu do veículo, que deslizou por cerca de 150 metros no asfalto.
A vítima, identificada como Mariana Dias Santana, era moradora de Vitória e, no momento do acidente, estava a caminho do trabalho, no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. Ela deixa duas filhas.
Um motorista parou o carro para olhar a cena, o que causou um novo acidente ao ser atingido por outro veículo, que, na sequência, foi acertado pelo carro que vinha atrás. Neste caso, ninguém ficou ferido, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.
Mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas às Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal.