'Desalma': 7 motivos para assistir a nova série do Globoplay

O lançamento da segunda temporada já tem previsão: 2022

Desalma pretende contar, em 10 episódios, a história de uma cidade que parou 30 anos no tempo após o desaparecimento de uma jovem durante uma celebração local. Ambientada na fictícia e misteriosa cidade de Brígida, comunidade de forte cultura ucraniana no interior sul do Brasil, a história se desenrola a partir da festa típica Ivana Kupala. A trama é desenvolvida em meio a eventos sobrenaturais que assombram os integrantes das famílias envolvidas na tragédia do passado.

O cerne da narrativa se dá em torno das personagens de Cassia Kis (Haia Lachovicz), Claudia Abreu (Ignes Skavronski Burko) e Maria Ribeiro (Giovana). A história tem uma relação forte com a maternidade. São basicamente as mães das famílias diretamente envolvidas na tragédia e nos mistérios. As mulheres têm um protagonismo muito grande em Desalma, conta Ana Paula Maia. A autora afirma que, apesar da força dos nomes, não existe um protagonista na trama, mas uma linha de frente. Anna Mello (Halyna Lachovicz), Valentina Ghiorzi (Ignes jovem) e João Pedro Azevedo (Anatoli Skavronski Burko) compõem um time de talentos com rostos ainda desconhecidos ao grande público, uma estratégia da direção para causar estranhamento ao espectador.

A sonoplastia original de Desalma contou com consultoria de Alexander Wurz, que assinou a aclamada Dark, da Netflix. O sound-designer alemão é especialista no gênero do suspense sobrenatural e foi convidado para destacar momentos-chave na trama, lançando mão de elementos fundamentais para construir toda a atmosfera sobrenatural de Brígida. Para cativar o público, a direção aposta em uma integração entre os efeitos tradicionais no gênero do suspense, folk, música eletrônica e pop. Eu diria que 80% a 85% das músicas foram compostas para a obra e respeitaram o conceito de limpeza, estranheza e rigor que usamos na série", disse Carlos Manga Jr, diretor.

A cultura das comunidades ucranianas da região sul do Brasil está presente na trilha sonora, em canções folclóricas, e na tela, em detalhes cenográficos. A autora da trama conta que se inspirou na cidade de Prudentópolis, no interior do Paraná, para construir a história cheia de misticismo. A maior comunidade ucraniana fora da Ucrânia é no Brasil. Eles mantêm vivas as festas, as tradições, e quase ninguém sabe nada sobre isso. Além disso, o leste europeu é extremamente místico. Peguei essa atmosfera muito rica culturalmente para uma história com elementos sobrenaturais., conta. O diretor artístico Rafael Targat acrescenta que temos muitos elementos e detalhes da cultura ucraniana que aparecem na série, desde a bandeira do país até o bordado de toalhas de mesa, além das pêssankas, pinturas ucranianas, poemas, etc., mas a gente cuidou para não criar muitos adjetivos e inserir elementos demais. A história já conta o necessário, sem precisar incluir muita informação na cena. A gente entra com o que é extremamente necessário.

Com grande influência das paisagens da Serra Gaúcha nas cenas, os tons frios predominam Desalma. Florestas, penhascos, lagos e ruínas ajudam a intensificar o ar sinistro, mas o diretor não parou por aí. Criamos atmosferas que levam a imaginação a trabalhar. Você não vê as coisas, tem a sensação. Gosto de chamar de direção sugerida: uma porta fechada que quando aparece de volta está aberta, a câmera que levemente vai se aproximando de um ambiente em que nada acontece., afirmou Manga Jr.

A produção irá ao ar já com boa fama: fora aplaudido no Berlinale Sales Maket, expoente da indústria audiovisual mundial. O Festival de Berlim é um dos eventos mais sofisticados do mercado audiovisual, e fazer parte dele supera qualquer expectativa. Tem tradição e ao mesmo tempo é contemporâneo. O critério para entrar é alto e cheio de fundamentos e, a cada edição, esse olhar se mantém, seja na dramaturgia, nas novas linguagens ou na consistência da produção., contou o diretor de Desalma, que fora indicado ao Emmy Internacional, em 2019, com a obra Se Eu Fechar os Olhos Agora.