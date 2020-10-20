"Bom Dia, Verônica": elenco fala sobre força da série da Netflix

Camila: Eu comecei a ver quem era a Janete, essa menina que vem do interior com muita esperança de que o mundo vá ser muito legal com ela. A Ilana dia desses falou que às vezes a mulher faz tudo certinho pra que o final seja bacana, mas às vezes não é. Então ela vem cheia de sonhos, de ter um casamento legal, ela acredita que o Brandão seja um príncipe, até que esse mundo vai desabando. Eu comecei a perceber o que seria essa casa dela, que é muito bem cuidada porque o Brandão exige que assim seja, aquele é o mundo dela. O Brandão começa a manipulá-la de um jeito que ela tem que ficar cada vez mais longe do mundo externo, ela começa a ser uma propriedade, ele a chama de passarinha, é o pássaro que ele cuida dentro de um cativeiro, né? A caixa também representa esse cativeira e até ela abrir a caixa é uma longa jornada. Até ela sair desse processo de manipulação eu comecei a perceber que essas mulheres são silenciosas, companhia da Janete é a solidão, porque ela foi separada desse mundo externo, vive trancada em casa. Ela tem um olhar que já tem um certo estranhamento com o mundo. Eu acredito que a vítima começa um processe de esquecimento de quem ela é, porque a opressão é tamanha que ela vai começando a se distanciar das cosias que ela gosta. Quando a irmã chega, ela ganha um pouco mais de atitude porque a irmã a provoca e a mostra quem ela era. Eu até cheguei a falar com o Raphael (Montes): "eu acho que a Janete tem que fumar, porque o cigarro, pra uma pessoa trancada em cativeiro, é fundamental, é um companheiro". E eu não tô aqui incentivando o fumo (risos), mas isso é real. Eu até tentei trazer uma fisicalidade pra ela, sem julgamento, quando ela fica TV, por exemplo, o corpo fica numa postura que é até um pouco estranha, chega a ser um pouco engraçado quando eu me vi na série depois. São gestos incomuns porque o mundo dela é aquilo, é só aquilo, ela é manipulada diariamente.