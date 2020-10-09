Conheça The Solitaryman Monoband, banda capixaba de um homem só

Surgiu em 2011, numa época que eu estava afastado das bandas de punk/hardcore de que eu fazia parte. Eu e minha esposa, Alyne Pirovani, tínhamos um projeto numa onda mais folk/rock, com o qual tocávamos na noite. Eu já tocava bateria e violão simultaneamente nesse projeto. Como o punk/hardcore sempre fez parte da minha vida, foi uma forma que eu encontrei de continuar fazendo um barulho. Mesmo que seja só para gravar e mandar para os amigos e tal. Até porque a timidez de me divulgar cantando não deixava ir além. (risos). A Hey! veio depois, em 2018. O The Solitaryman Monoband sempre foi um lance paralelo, pra me satisfazer mesmo. Tenho cinco EPs lançados desde 2011.