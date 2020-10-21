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Mecha frontal: trend dos anos 90 volta a fazer sucesso

Hit entre as celebridades, o estilo deve fazer a cabeça de muita gente no próximo verão

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 18:57
Famosas que aderiram à mecha frontal
Famosas que aderiram à mecha frontal. Crédito: Reprodução Instagram
Você já deve ter notado que a mecha frontal está ressurgindo e conquistando cada vez mais adeptas. Celebridades como Anitta e Cléo Pires já exibiram fotos nas redes sociais com o estilo que, ao que tudo indica, veio pra ficar. Além de ser fácil de aderir, a tendência é uma ótima opção para iluminar o rosto e garante um visual ousado e cheio de personalidade.
O cabeleireiro Lúcio Alvim, WA Studio, atua na área há cerca de 20 anos e conta que, apesar de a tendência já ter sido vista antes, a adesão está sendo muito forte atualmente e deve fazer a cabeça de muita gente na próxima estação. As mechas frontais já foram hit nos anos 90, mas para o verão 2021 essa tendência volta com tudo. Tenho clientes que já estão antecipando e aderindo à moda, diz.
A empresária e estudante Marry Alves já era adepta das mechas antes mesmo da trend estourar entre as celebs. Ela já descolore os fios neste estilo há cerca de um ano. Eu sempre olhei muitos penteados e modelos no Pinterest e acabei me inspirando numa foto de lá e decidir fazer, conta.
No começo, ela tentou fazer em casa mesmo, mas não obteve sucesso e recorreu à ajuda profissional, o que é sempre o recomendado. Não deu muito certo, estragou meu cabelo e eu tive que correr pra consertar tudo. Graças ao profissional que me atendeu, minhas mechas ficaram mais brancas que a neve e pude arrasar estilo  vampira, conta.
Outra vantagem que convenceu a estudante a investir no look, foi a facilidade de mudar o visual. Com os fios nessa tonalidade, fica bem mais fácil investir em customizações em cores-fantasia, como azul, rosa ou verde. Assim, quando a gente enjoa de um tom, pode partir para outro sem grandes esforços. Afinal são mechas pequenas, o que poupa bastante tempo e trabalho, pontua Marry.
Marry Alves; mecha frontal
Marry Alves usa mechas frontais há um ano. Crédito: Arquivo pessoal

ESTILOS E CUIDADOS

"Os cuidados devem ser redobrados, porque foi feita uma descoloração, então é  preciso hidratar sempre"
Lúcio Alvim - Cabeleireiro
Não há regras quanto ao tom da mecha ou até mesmo o tamanho dela, a escolha fica por conta da pessoa e do profissional, que pode orientar a cliente sobre qual é o estilo mais adequado para o seu tipo rosto, cabelo e tom de pele. Além disso, vale levar uma referência também
A espessura e a tonalidade vai de acordo com o desejo e o gosto de cada uma. Existem meninas que gostam mais largas, outras preferem dar apenas um iluminado para o rosto e aí as mechas mais finas são as mais indicadas, afirma Lúcio.
O profissional responsável deve fazer uma avaliação e um teste de mecha antes, mas, mesmo com estes cuidados, é preciso dar uma atenção maior às madeixas depois de descoloridas. Isso porque a química da tintura pode danificar os fios caso não sejam tomados os cuidados adequados. Gosto sempre de lembrar que os cuidados devem ser redobrados, porque foi feita uma descoloração, então hidratar sempre, usar máscaras de nutrição ajudam a manter os fios saudáveis, orienta o profissional.

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