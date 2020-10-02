Transição capilar: liberdade de dentro para fora

A atriz Juliana Paes e a apresentadora Maísa passaram pela transição e compartilharam parte do processo nas redes sociais. Crédito: Reprodução Instagram

Durante a quarentena, muita gente aproveitou a pouca exposição para assumir os fios naturais, incluindo as celebridades. Recentemente, a atriz Juliana Paes e a apresentadora Maísa resolveram assumir seus cachos e compartilharam parte das etapas nas redes sociais. Em carta aberta no Instagram, Maísa escreveu um texto direcionado ao próprio cabelo, que representa bem o sentimento de mudança da transição. Eu te quero de volta, do seu jeitinho, eu juro que eu vou tentar te amar do jeito que você merece. Te aceito de volta, disse.

Certo dia, durante a quarentena, eu me olhei no espelho e pensei: 'Gente, esse é o meu cabelo', e comecei a achar bonito", afirmou Juliana Paes em entrevista ao programa Saia Justa do GNT. Ela descreveu a nova fase assim: É muito doido, né, quando você descobre o seu cabelo. Agora posso ser eu.

Para a terapeuta capilar naturalista Paula Breder, a transição capilar é uma fase que vai além da estética, começa internamente. Precisamos reaprender a nos olhar no espelho, a assumir nossa personalidade, nossa essência, e deixar de lado a afirmação que ter cabelo liso é mais bonito e saudável, isso está fora de moda e não é mais o padrão, pontua.

A profissional acredita que o período em casa e os poucos compromissos públicos colaboraram para que mais pessoas se sentissem encorajadas a iniciar o processo. Por aqui, com o período em casa, muitas mulheres assumiram os cachos e agora que retornamos ao trabalho, temos recebidos diversas clientes que querem fazer a transição capilar, afirma Paula.

"Up" na autoestima

"Eu sinto que foi uma das melhores escolhas que eu tomei na minha vida" Raquel Sarcinelli - Universitária e Digital Creator

A universitária e digital creator Raquel Sarcinelli conta que no início teve muito receio e resistência em assumir seu cabelo natural. Porém, já estava cansada de investir tempo e dinheiro alisando-o. Sempre que a raiz natural começava a crescer, o cabelo dela ficava com duas texturas e sua autoestima ficava abalada. Entendi que eu precisava mudar esses sentimentos e, por conta disso, decidi começar a transição capilar, apesar de ter tido muito medo de não aceitar meu cabelo como ele é, disse ela.

A parte mais difícil do processo era ver meu cabelo com duas texturas e ter que ajustar isso. Passar chapinha quase todo dia ou usar meu cabelo apenas preso, o que fazia eu me sentir feia. A demora do processo também foi bem difícil para mim, não tinha muita paciência com meu cabelo e queria ver o resultado logo, então acabava me torturando com isso, complementa.

Atualmente, após a transição, a relação de Raquel com seu cabelo já é totalmente diferente. Ela conta que seu cabelo natural contribuiu para o aumento de sua autoestima. Eu sinto que foi uma das melhores escolhas que eu tomei na minha vida. Apesar de receber alguns olhares e palavras que ofende, me sinto orgulhosa de ter conseguido passar e superado a transição, finaliza.

Transição capilar: antes e depois da universitária Raquel Sarcinelli Crédito: Arquivo pessoal

Um processo, várias etapas

"O desejo de passar pela transição capilar é como se fosse uma sementinha que é plantada no íntimo de cada um e vai expandindo" Cristal Bastos - Tricologista

A decisão de encarar a transição é o primeiro passo e, às vezes, demanda tempo. De acordo com a tricologista Cristal Bastos, as etapas do processo são facilmente perceptíveis aos olhos, no entanto, a transformação começa antes mesmo do início do tratamento e, concordando com Paula Breder, ela acredita que o processo acontece de dentro para fora . Segundo a profissional, essa tomada de decisão aumentou durante a pandemia.

O desejo de passar pela transição capilar é como se fosse uma sementinha que é plantada no íntimo de cada um e vai expandindo, florescendo do lado de fora, pois a mudança não é apenas dos fios. Ninguém sai de uma transição da mesma maneira que entrou. É um olhar para dentro de si, afirma a especialista, que já passou pela transição e repudia qualquer imposição ao cabelo, seja a ditadura do liso ou a pressão em aceitar o cabelo natural.

Aos poucos

Ela explica que o cabelo em transição apresenta duas texturas: os fios alisados pela química e a raiz natural. Ou seja, as pontas ficam mais lisas do que o restante dos fios. Esse período de indefinição, segundo ela, é também o mais difícil porque mexe com a autoestima feminina e pode durar até três anos.

Vale ressaltar que a transição só acaba quando os cabelos estão totalmente naturais, sem resquícios de química. "Para isso, é necessário cortá-los. Isso não significa um corte radical que deixa os fios mais curtos. Mas aparar as pontinhas aos poucos é essencial para que os cachinhos cresçam saudáveis", destaca a tricologista.