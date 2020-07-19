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Mudança no visual

Maisa Silva corta o cabelo e retoma cachos após transição capilar

A apresentadora Maisa Silva, 18, compartilhou neste sábado (18) o resultado de seu primeiro grande corte de cabelos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 08:51

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 08:51

Maisa Silva após transição capilar
Maisa Silva após transição capilar Crédito: Instagram | @maisa
A apresentadora Maisa Silva, 18, compartilhou neste sábado (18) o resultado de seu primeiro grande corte de cabelos após passar por uma transição capilar, processo que ela começou há cerca de dois anos. Com isso, as pontas alisadas por químicas deram lugar aos cachos, que caracterizaram a imagem dela na infância.
"Vocês sabem o quanto eu esperei por esse momento e o quanto ele significa pra mim e pra minha transição capilar", contou. "Que alívio! Como é bom mudar."
Responsável pelo novo visual, o cabeleireiro Rodrigo Araújo contou que está contente de participar do processo de transição capilar de Maisa e que espera que a apresentadora inspire muitas meninas de sua geração.
"Fico muito feliz em ver que essa vai ser a primeira geração com ícones de pessoas que passaram pela transição e se tornaram mulheres incríveis", disse ele, também nas redes sociais. "A gente conhece a Maísa há tanto tempo que esquece que ela só tem 18 anos, e ela vai inspirar muita gente dessa mesma idade --ou menos-- a se achar linda e nunca se sentir pressionada a alisar o cabelo, devagarinho a gente chega lá."
"Nesta transição estamos resignificando a expressão 'cabelo de Maísa' para dizer que esse visual é de uma mulher forte e independente, não de uma criança fofa", explicou.

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