Angela Ro Ro volta a fazer apelo nas redes sociais por ajuda financeira

Angela Ro Ro celebrou 40 anos de carreira em 2019 Crédito: Bob Wolfenson

Angela Ro Ro, 70, voltou a pedir ajuda financeira em suas redes sociais. No início de junho, a cantora compartilhou seus dados bancários em seu perfil do Instagram e fez um apelo para seguidores a ajudarem depositando uma quantia de R$ 10.

Nesta quinta-feira (16) Ro Ro disse que ainda precisa da ajuda. "Meus queridos! Saúde a todos", completou. A cantora em um sítio em Saquarema, Rio de Janeiro, desde antes do Carnaval, sem fazer shows. A propriedade é herança dos seus pais.

Como havia afirmado ao jornal Folha de S.Paulo, Angela Ro Ro pretendia reservar esse tempo para talvez escrever o livro que há anos vinha planejando escrever, enquanto aguarda convites de trabalho para o depois da pandemia.

A cantora de "Amor, Meu Grande Amor", sucesso dos anos 1970, recentemente fez um desabafo em que afirmou ter sido "usada" e traída. Mesmo sem citar nomes, a especulação é de que se tratava da produtora cultural Veronica Menezes, com quem assumiu um namoro em abril.

"Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto", escreveu.