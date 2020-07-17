Angela Ro Ro volta a fazer apelo nas redes sociais por ajuda financeira

Angela Ro Ro, 70, voltou a pedir ajuda financeira em suas redes sociais. No início de junho, a cantora compartilhou seus dados bancários em seu perfil do Instagram e fez um apelo para seguidores a ajudarem depositando uma quantia de R$ 10.
Nesta quinta-feira (16) Ro Ro disse que ainda precisa da ajuda. "Meus queridos! Saúde a todos", completou. A cantora em um sítio em Saquarema, Rio de Janeiro, desde antes do Carnaval, sem fazer shows. A propriedade é herança dos seus pais.
Como havia afirmado ao jornal Folha de S.Paulo, Angela Ro Ro pretendia reservar esse tempo para talvez escrever o livro que há anos vinha planejando escrever, enquanto aguarda convites de trabalho para o depois da pandemia.
A cantora de "Amor, Meu Grande Amor", sucesso dos anos 1970, recentemente fez um desabafo em que afirmou ter sido "usada" e traída. Mesmo sem citar nomes, a especulação é de que se tratava da produtora cultural Veronica Menezes, com quem assumiu um namoro em abril.
"Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto", escreveu.
Vale lembrar que Angela Ro Ro foi considerada pela revista Rolling Stone a trigésima terceira maior voz da música brasileira.