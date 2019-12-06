'Sou lésbica diamante', diz Angela Ro Ro ao completar 70 anos

Angela Ro Ro celebrou seus 70 anos nesta quinta (5) e se prepara para voltar aos palcos no próximo dia 18 de janeiro, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. A cantora falou sobre seu pioneirismo ao assumir sexualidade e que incentivou outras pessoas a saírem do armário.
"E acho que, de uma certa forma, eu continuo sendo (a única cantora lésbica da MPB). Lésbica diamante, invicta. E fui quem inaugurou isso, a beijos e tapas. Desde a primeira entrevista, eu abri a boca e falei. Perguntaram se eu era bissexual e eu disse que só tinha uma genitália. Nunca tive caso com homem, acredite se quiser. Acho que sou lésbica diamante, mereço fila de prioridade. Eu fiz isso há 40 anos, levei um pouquinho na cara, mas acho que valeu a pena ser corajosa. E estou achando muito boa essa liberdade de hoje, as pessoas saindo do armário, acho isso muito sadio", disse, em entrevista ao O Globo.
Ela ainda revelou sua nova paixão. "Esse ano estou amando e sendo amada. Eu estava sozinha num canto quando aí chegou uma mulher linda, divina, maravilhosa, inteligente, boa de caráter, uma pessoa maravilhosa. Estou apaixonada por ela e ela por mim, não tem assimetrias. Não vou dizer nomes, só digo que o tanto que eu convivi com ela em nove meses foi mais do que com muita gente com quem passei anos e anos", explicou.