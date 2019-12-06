'Sou lésbica diamante', diz Angela Ro Ro ao completar 70 anos

Ela ainda revelou sua nova paixão. "Esse ano estou amando e sendo amada. Eu estava sozinha num canto quando aí chegou uma mulher linda, divina, maravilhosa, inteligente, boa de caráter, uma pessoa maravilhosa. Estou apaixonada por ela e ela por mim, não tem assimetrias. Não vou dizer nomes, só digo que o tanto que eu convivi com ela em nove meses foi mais do que com muita gente com quem passei anos e anos", explicou.