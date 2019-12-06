Lucas Lucco exibe corpão na academia e fãs vão à loucura: 'Neném'

Uma publicação compartilhada por Lucas Lucco (@lucaslucco) em 5 de Dez, 2019 às 10:10 PST

Na legenda, Lucas disse: "Quem aí acordou cansado e treinou em espírito comigo nessa madrugada?".

Uma fã foi logo bem direta: "Que treinar que nada". Outra fã disse: "Neném", sugerindo ainda que quer "cuidar" do sertanejo. Outro internauta observou: "Que bração, hein!".