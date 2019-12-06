Lucas Lucco exibe corpão na academia e fãs vão à loucura: 'Neném'

Não é de hoje que Lucas Lucco curte exibir seu corpão sarado na web. Mas nesta quinta (5) ele tirou o dia para provocar os fãs mais salientes. O cantor postou uma foto em que mostra os músculos completamente definidos fazendo pose na academia e em poucos minutos contabilizou centenas de milhares de comentários.
Na legenda, Lucas disse: "Quem aí acordou cansado e treinou em espírito comigo nessa madrugada?".
Uma fã foi logo bem direta: "Que treinar que nada". Outra fã disse: "Neném", sugerindo ainda que quer "cuidar" do sertanejo. Outro internauta observou: "Que bração, hein!".