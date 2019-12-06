Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que shape, hein!

Lucas Lucco exibe corpão na academia e fãs vão à loucura: 'Neném'

Cantor Lucas Lucco deixou os fãs loucos ao exibir músculos e corpão sarado com foto na academia; sertanejo postou clique provocante na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 09:10

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 09:10

O cantor Lucas Lucco Crédito: Reprodução/Instagram @lucaslucco
Não é de hoje que Lucas Lucco curte exibir seu corpão sarado na web. Mas nesta quinta (5) ele tirou o dia para provocar os fãs mais salientes. O cantor postou uma foto em que mostra os músculos completamente definidos fazendo pose na academia e em poucos minutos contabilizou centenas de milhares de comentários. 
> Gretchen choca fãs ao rebolar muito e exibir barriga chapada em show
Ver essa foto no Instagram

Quem aí acordou cansado e treinou em espírito comigo nessa madrugada? ??????

Uma publicação compartilhada por Lucas Lucco (@lucaslucco) em

Na legenda, Lucas disse: "Quem aí acordou cansado e treinou em espírito comigo nessa madrugada?". 

Veja Também

Fotos: Ferrugem choca fãs ao exibir mansão milionária no Rio

Vídeo: Thiaguinho cai no choro ao cantar música de Fernanda Souza

De Mel Maia a Molejo, famosos lamentam a morte de Bunitinho

Uma fã foi logo bem direta: "Que treinar que nada". Outra fã disse: "Neném", sugerindo ainda que quer "cuidar" do sertanejo. Outro internauta observou: "Que bração, hein!". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados