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Gretchen choca fãs ao rebolar muito e exibir barriga chapada em show

Rainha do Rebolado, Gretchen colocou o corpão para jogo e chocou os fãs com a boa forma durante performance de 'Só o Amor', de Preta Gil e Gloria Groove
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 10:40

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 10:40

  Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Gretchen mostrou, mais do que nunca, que está com tudo em cima aos 60 anos de idade.
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Em seu Instagram, a Rainha do Rebolado postou um vídeo em que surge com calça justa, de barriga de fora e colocando o corpão para jogo ao som de "Só o Amor", música de Preta Gil e Gloria Groove. 
> Luan Santana sensualiza sem camisa com corpão molhado: "Paraíso"

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A mãe de Thammy Miranda rebolou muito e chocou os fãs pelo shape (super!) em dia. Gretchen ostentou uma barriga chapada e sarada durante a apresentação, durante show que fez em uma boate, e arrancou elogios da platéia durante a performance. 

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