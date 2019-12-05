Gretchen choca fãs ao rebolar muito e exibir barriga chapada em show

Gretchen mostrou, mais do que nunca, que está com tudo em cima aos 60 anos de idade.
Em seu Instagram, a Rainha do Rebolado postou um vídeo em que surge com calça justa, de barriga de fora e colocando o corpão para jogo ao som de "Só o Amor", música de Preta Gil e Gloria Groove.
A mãe de Thammy Miranda rebolou muito e chocou os fãs pelo shape (super!) em dia. Gretchen ostentou uma barriga chapada e sarada durante a apresentação, durante show que fez em uma boate, e arrancou elogios da platéia durante a performance.