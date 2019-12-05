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Durante premiação

'Nossa cultura está na UTI', diz Jô Soares

Jô Soares foi premiado como Brasileiro do Ano na Cultura e aproveitou discurso para criticar cenário atual do Brasil; o comunicador recebeu o prêmio de cadeira de rodas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 10:24

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 10:24

  Crédito: Gshow/Reprodução
Jô Soares foi um dos vencedores do Prêmio Brasileiros do Ano, das revistas IstoÉ e IstoÉ Dinheiro. A festa da premiação aconteceu na última segunda (2), em São Paulo, e, segundo informações do colunista Amaury Jr, o ex-entrevistador da Globo aproveitou o momento para fazer críticas ao cenário da cultural atual. 
"Estou aqui representando a cultura, de cadeira de rodas. Veja situação que está a cultura, mas estou melhor do que a cultura", começou Jô, que ganhou como Brasileiro no Ano na Cultura e recebeu o prêmio em uma cadeira de rodas.

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Em seguida, continuou: "Estou apenas com uma crise lombar do nervo ciático que não me deixa andar. Então, quero dizer que a cultura está em pior estado do que eu. Nossa cultura está na UTI. É preciso que se faça alguma coisa". 

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