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Roberto Carlos se preocupa e liga para Gloria Maria após doença grave

Em post emocionante na web, a apresentadora Gloria Maria detalhou momentos após a cirurgia que fez para retirada de tumor do cérebro e revelou que o cantor capixaba Roberto Carlos foi o primeiro a ligar para ela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 09:47

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 09:47

Gloria Maria recebe rosa de Roberto Carlos durante show em Jerusalém Crédito: Globo/Zé Paulo Cardeal
No mês passado, Gloria Maria se submeteu a uma cirurgia para retirada de um tumor do seu cérebro. Apesar de não ter falado ainda abertamente sobre o assunto, a apresentadora do "Globo Repórter" já soltou algumas informações que vão se complementando aos poucos. 
Nesta semana, a bonita fez sua primeira aparição pública após a cirurgia, considerada de risco e delicada. Ela prestigiou o cantor capixaba Roberto Carlos no lançamento do show "Roberto Carlos em Jerusalém 3D" no Cine Odeon, no Rio. 

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Gloria Maria faz primeira aparição pública após cirurgia no cérebro

Nesta quinta-feira (5) ela postou no Instagram que o Rei foi a primeira pessoa a ligar para ela assim que ela deixou o centro cirúrgico. "Agradeço a Deus a graça de ter amigos de verdade! Que participaram do milagre de eu estar viva! O Roberto foi a primeira pessoa a me ligar minutos depois que sai do CTI (centro de tratamento intensivo), depois da cirurgia! Me deu fé e confiança! Te amo Rei!", escreveu. 

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