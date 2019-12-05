Roberto Carlos se preocupa e liga para Gloria Maria após doença grave

No mês passado, Gloria Maria se submeteu a uma cirurgia para retirada de um tumor do seu cérebro. Apesar de não ter falado ainda abertamente sobre o assunto, a apresentadora do "Globo Repórter" já soltou algumas informações que vão se complementando aos poucos.
Nesta semana, a bonita fez sua primeira aparição pública após a cirurgia, considerada de risco e delicada. Ela prestigiou o cantor capixaba Roberto Carlos no lançamento do show "Roberto Carlos em Jerusalém 3D" no Cine Odeon, no Rio.
Nesta quinta-feira (5) ela postou no Instagram que o Rei foi a primeira pessoa a ligar para ela assim que ela deixou o centro cirúrgico. "Agradeço a Deus a graça de ter amigos de verdade! Que participaram do milagre de eu estar viva! O Roberto foi a primeira pessoa a me ligar minutos depois que sai do CTI (centro de tratamento intensivo), depois da cirurgia! Me deu fé e confiança! Te amo Rei!", escreveu.