Roberto Carlos se preocupa e liga para Gloria Maria após doença grave

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Agradeço a DEUS a graça de ter amigos de verdade! Que participaram do milagre de eu estar VIVA!! O Roberto @robertocarlosoficial Foi a primeira pessoa a me ligar minutos depois que sai do CTI. depois da cirurgia! Me deu FE e confiança!! Essa semana apresentamos juntos o lançamento do filme em 3 D do show que ele fez em Jerusalém. Foi lindo!!! Te amo Rei!!???????