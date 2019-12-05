Último programa de Gugu vai ao ar e choca fãs: 'Encerrar a carreira'

Na noite desta quarta (4), quando o último programa gravado por Gugu Liberato foi ao ar, a web ficou de coração partido com saudade do apresentador.
Gugu deixou pronta a gravação da grande final do "Canta Comigo", reality musical da Record, que emocionou a todos.
No fim do programa, a edição da atração inseriu vídeos de grandes amigos do apresentador, como Marcos Mion, Rodrigo Faro e Sabrina Sato, que homenagearam o colega de trabalho. Alguns artistas também se manifestaram na web após a exibição do episódio inédito.
No Twitter, vários fãs reagiram ao que é, de fato, a última vez em que Gugu protagonizará na TV e mostraram que vão sentir saudade do ícone.