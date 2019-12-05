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Último programa de Gugu vai ao ar e choca fãs: 'Encerrar a carreira'

Final do reality 'Canta Comigo' é o último programa que Gugu Liberato deixou gravado antes de morrer em um acidente doméstico em sua mansão nos Estados Unidos; atração da Record deixou fãs e famosos emocionados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 09:34

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 09:34

O apresentador Gugu Liberato apresenta a final do "Canta Comigo", reality musical da Record que comandava Crédito: Reprodução/Twitter
Na noite desta quarta (4), quando o último programa gravado por Gugu Liberato foi ao ar, a web ficou de coração partido com saudade do apresentador. 
> Saiba quem são os apresentadores que podem substituir Gugu na TV
Gugu deixou pronta a gravação da grande final do "Canta Comigo", reality musical da Record, que emocionou a todos. 

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No fim do programa, a edição da atração inseriu vídeos de grandes amigos do apresentador, como Marcos MionRodrigo Faro e Sabrina Sato, que homenagearam o colega de trabalho. Alguns artistas também se manifestaram na web após a exibição do episódio inédito. 
No Twitter, vários fãs reagiram ao que é, de fato, a última vez em que Gugu protagonizará na TV e mostraram que vão sentir saudade do ícone. 

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