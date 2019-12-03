Saiba quem são os apresentadores que podem substituir Gugu na TV

A morte repentina de Gugu Liberato deixou todos os fãs, familiares e amigos chocados. Nesta quarta (4) acontece a exibição final do "Canta Comigo", programa da Record que o apresentador comandava, já em clima de homenagem ao filho da dona Maria do Céu, de 90 anos.
Mas, segundo informações da jornalista Cristina Padiglione, da Folha, a Record já está estudando quem é que pode entrar no lugar de Gugu para apresentar a atração musical.
De acordo com ela, Marcos Mion e Sabrina Sato são os dois mais cotados para serem as novas caras do programa. No momento, Mion apresenta "A Fazenda 11" e Sabrina já está escalada para substituir Geraldo Luís no dominical "Domingo Show".