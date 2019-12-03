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Saiba quem são os apresentadores que podem substituir Gugu na TV

Com a morte repentina de Gugu, Record decide apresentar programa final de 'Canta Comigo' em homenagem ao apresentador e já pensa em outros apresentadores que possam substituí-lo, segundo informações da jornalista Cristina Padiglione, da Folha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 13:01

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 13:01

  Crédito: Reprodução/Instagram @andregtm
morte repentina de Gugu Liberato deixou todos os fãs, familiares e amigos chocados. Nesta quarta (4) acontece a exibição final do "Canta Comigo", programa da Record que o apresentador comandava, já em clima de homenagem ao filho da dona Maria do Céu, de 90 anos. 

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Mas, segundo informações da jornalista Cristina Padiglione, da Folha, a Record já está estudando quem é que pode entrar no lugar de Gugu para apresentar a atração musical. 
De acordo com ela, Marcos Mion e Sabrina Sato são os dois mais cotados para serem as novas caras do programa. No momento, Mion apresenta "A Fazenda 11" e Sabrina já está escalada para substituir Geraldo Luís no dominical "Domingo Show". 

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