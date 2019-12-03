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Kid Bengala diz que sonha com 'rabanada' de Geisy Arruda

Geisy Arruda e Kid Bengala se reuniram em uma casa pornô e ator disse que já 'comeu' mais de 2,5 mil 'rabanadas' de cerca de 7 mil mulheres com quem já fez sexo durante a carreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 10:57

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 10:57

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda já fez um vídeo em que aparece fazendo rabanadas, tradicional sobremesa de Natal, ao lado de Kid Bengala. Mas nesta segunda (2) a bonita postou em seu canal do YouTube, o Ponto G, um inusitado trecho da gravação, feita na Casa das Brasileirinhas, espaço pornô de realities adultos. 
> Geisy Arruda faz rabanada com Kid Bengala em casa pornô
A modelo Geisy Arruda e o ator pornô Kid Bengala: fazendo rabanada na Casa das Brasileirinhas Crédito: Reprodução/Instagram @acasadas_brasileirinhas
Em uma piada de duplo sentido o ator pornô soltou para a modelo: "Sua rabanada é a com que mais sonho. Ainda mais que está chegando o natal". Geisy, que não é boba nem nada, já tinha uma resposta pronta: "Papai Noel, vamos ver". 
> Geisy Arruda abusa no fio dental e exibe bumbum gigante em foto

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Ao ser questionado pela celebridade, Kid disse que já "comeu" cerca de 2,5 mil "rabanadas" ao longo de sua carreira, além de ter ido para a cama com mais ou menos 7 mil mulheres. 

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