Kid Bengala diz que sonha com 'rabanada' de Geisy Arruda

Geisy Arruda já fez um vídeo em que aparece fazendo rabanadas, tradicional sobremesa de Natal, ao lado de Kid Bengala. Mas nesta segunda (2) a bonita postou em seu canal do YouTube, o Ponto G, um inusitado trecho da gravação, feita na Casa das Brasileirinhas, espaço pornô de realities adultos.
Em uma piada de duplo sentido o ator pornô soltou para a modelo: "Sua rabanada é a com que mais sonho. Ainda mais que está chegando o natal". Geisy, que não é boba nem nada, já tinha uma resposta pronta: "Papai Noel, vamos ver".
Ao ser questionado pela celebridade, Kid disse que já "comeu" cerca de 2,5 mil "rabanadas" ao longo de sua carreira, além de ter ido para a cama com mais ou menos 7 mil mulheres.