Geisy Arruda faz rabanada com Kid Bengala em casa pornô

"Eu não ia querer uma mulher dessas na cozinha. É um desperdício. Ia querê-la na minha cama", disse o ator pornô, em um trecho da gravação.

Em seguida, Geisy reafirmou um fetiche que revelou recentemente em fazer sexo com anões: "Eu gosto de coisa grande, não gosto de miséria, não. A única coisa pequena de que estou a fim é um anão. Vocês têm um anão para mim?".