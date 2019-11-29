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Geisy Arruda faz rabanada com Kid Bengala em casa pornô

Modelo Geisy Arruda fez um vídeo com Kid Bengala em que surge fazendo rabanada com o ator pornô
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 12:25

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 12:25

  Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda foi à web nesta quinta (28) mostrar um pouco de seus dotes culinários e, para a ocasião, gravou com Kid Bengala, na Casa das Brasileirinhas - espaço de realities pornô -, um vídeo de como fazer rabanada. Os dois vestiam gorros de Papai Noel. 
A modelo Geisy Arruda e o ator pornô Kid Bengala: fazendo rabanada na Casa das Brasileirinhas Crédito: Reprodução/Instagram @acasadas_brasileirinhas
"Eu não ia querer uma mulher dessas na cozinha. É um desperdício. Ia querê-la na minha cama", disse o ator pornô, em um trecho da gravação. 

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Em seguida, Geisy reafirmou um fetiche que revelou recentemente em fazer sexo com anões: "Eu gosto de coisa grande, não gosto de miséria, não. A única coisa pequena de que estou a fim é um anão. Vocês têm um anão para mim?". 

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