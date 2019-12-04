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Gloria Maria faz primeira aparição pública após cirurgia no cérebro

Jornalista foi no lançamento do filme 'Roberto Carlos em Jerusalém 3D' nesta terça (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 20:47

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 20:47

A jornalista e apresentadora Gloria Maria Crédito: Instagram/@gloriamariareal
A jornalista Gloria Maria, 70, marcou presença no evento de lançamento do filme "Roberto Carlos em Jerusalém 3D", que aconteceu no Cine Odeon, Rio de Janeiro, nesta terça (3), após semanas de recuperação da cirurgia que retirou um tumor no seu cérebro, realizada no dia 11 de novembro. 
Acompanhada das filhas Laura e Maria, e do namorado francês, Eric Auguin, Gloria mostrou estar bem-disposta e posou para diversas fotos durante o evento, que marcou sua primeira aparição pública após o procedimento cirúrgico feito no hospital Copa Star no início de novembro.
Na semana passada, a jornalista usou sua conta do Instagram para fazer uma declaração sobre a sua saúde. "Estou me recuperando rápido e mais um pouquinho e estou de volta ao Globo Repórter", escreveu Gloria em uma publicação. Em seguida, a jornalista contou da sua presença no lançamento do filme de Roberto Carlos e agradeceu a oportunidade de ter apresentado o show em Jerusalém, aonde o longa foi gravado. "Muito feliz por ter sido escolhida pelo Roberto para estar ao lado dele neste momento lindo!".

MOMENTO DIFÍCIL

Os médicos que atenderam a jornalista não detalharam o procedimento cirúrgico, e não se manifestaram para dizer exatamente o que Gloria Maria teve na época da operação. O boletim apontou apenas que "a lesão [foi] totalmente removida da região, e que ela passava bem".

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Gloria Maria diz que tumor no cérebro iria 'matá-la a qualquer momento'

No dia 18 de novembro, a apresentadora do Globo Repórter divulgou um comunicado em sua rede social, e explicou o que realmente aconteceu com ela. "Desmaiei na minha casa, do nada, na madrugada de sábado (3). Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e machuquei. Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio mostraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento", escreveu.
"Estava com uma bomba-relógio já acionada no meu cérebro. Mas Deus, tenho certeza agora, gosta de mim. Operação de guerra. Corrida contra o tempo. Seis horas de cirurgia. CTI. Sobrevivi. Hoje acredito em milagre", completou. Em seguida, a jornalista agradeceu às preces, orações e mensagens positivas que recebeu dos fãs nos momentos em que passou apuros. "Obrigada a vocês. Fui salva também pela energia pura e verdadeira que vocês me enviaram. Estou forte, tranquila e feliz. Inúmeras descobertas",
Gloria Maria está na Globo desde 1971 e foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional. Ela também já apresentou o Fantástico por quase dez anos e, desde 2010, integra a equipe do Globo Repórter.
Ver essa foto no Instagram

Vocês que me deram tanto amor neste momento complicado merecem saber primeiro as coisas maravilhosas que também estão acontecendo! Graças a DEUS. Estou me recuperando rápido e mais um pouquinho e estou de volta ao Globo Reporter @globoreporter E tenho novidade pra vocês dia 2 de dezembro, segunda que vem.vou estar ao lado do rei , Roberto Carlos, amigo de uma vida, que esteve comigo este tempo inteiro,apresentando o lançamento do Filme em 3 D do show que ele fez em Jerusalém e eu apresentei! Vamos estar juntos no palco do CINE ODEON. Mostrando ao vivo, para cinemas de todos o país o filme lindo em que o show se transformou. MUITO FELIZ por ter sido escolhida pelo Roberto para estar ao lado dele neste momento LINDO!! Vai ser com certeza uma noite de EMOÇÕES! Obrigada mais uma vez Roberto!! Por voltar a vida ao seu lado!!??????? Ah. Essa foto e do show em Jerusalém Mas na segunda vou postar pra vocês. Por enquanto preciso ficar quietinha para me recuperar ! ???. @robertocarlosoficial

Uma publicação compartilhada por Gloria Maria (@gloriamariareal) em

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