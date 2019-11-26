Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aos holofotes!

Gloria Maria participa de sessão especial de show de Roberto Carlos

Pela primeira vez após cirurgia de risco, a jornalista Gloria Maria será a narradora de uma sessão especial em 3D do show que Roberto Carlos fez em Jerusalém
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 09:33

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 09:33

  Crédito: Globo/Ramón Vasconcelos
Depois de ser submetida a uma cirurgia séria para retirar um tumor do cérebroGloria Maria já tem data para das as caras na TV. Ela está confirmada tanto da Retrospectiva 2019 do "Globo Repórter", programa que comanda atualmente, e também estará presente na sessão especial do show Roberto Carlos em Jerusalém 3D
Segundo informações do jornal Extra, a assessoria do evento confirmou a presença da jornalista. A festa está marcada para a próxima segunda-feira (2), em uma casa de espetáculos do Centro do Rio de Janeiro. 

Veja Também

Carlinhos Maia diz que recusou convite da Globo para "BBB": "Sou chato"

Xuxa abre o jogo e revela abuso sexual desde 4 anos de idade

Caio Castro diz que já ficou excitado ao gravar novela na Globo

No evento será feita uma exibição do show gravado pelo Rei em Jerusalém em que Gloria Maria será nada menos que a narradora do espetáculo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados