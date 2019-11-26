Gloria Maria participa de sessão especial de show de Roberto Carlos

Depois de ser submetida a uma cirurgia séria para retirar um tumor do cérebro, Gloria Maria já tem data para das as caras na TV. Ela está confirmada tanto da Retrospectiva 2019 do "Globo Repórter", programa que comanda atualmente, e também estará presente na sessão especial do show Roberto Carlos em Jerusalém 3D.
Segundo informações do jornal Extra, a assessoria do evento confirmou a presença da jornalista. A festa está marcada para a próxima segunda-feira (2), em uma casa de espetáculos do Centro do Rio de Janeiro.
No evento será feita uma exibição do show gravado pelo Rei em Jerusalém em que Gloria Maria será nada menos que a narradora do espetáculo.