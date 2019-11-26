Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabafo

Xuxa abre o jogo e revela abuso sexual desde 4 anos de idade

A apresentadora Xuxa Meneghel relatou abusos sexuais que sofreu dos 4 aos 13 anos de idade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 09:10

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 09:10

  Crédito: Blad Meneghel
A apresentadora Xuxa, 56, abriu o jogo e revelou detalhes de uma série de abusos sexuais sofridos por ela entre os 4 e os 13 anos. De acordo com ela, na época não conseguiu falar o que acontecia.
O relato foi feito na coluna da Rainha dos Baixinhos na revista Vogue. O primeiro abuso aconteceu por volta dos quatro anos de idade enquanto ela dormia. Sua mãe costumava colocar um edredom no chão em sua casa, no Sul do Brasil, para que ela e os cinco filhos pudessem descansar após o almoço.
"Me lembro de um cheiro de álcool de alguém, uma barba que machucou o meu rosto e algo que foi colocado na minha boca. Acordei dizendo que alguém tinha feito xixi na minha boca e meus irmãos disseram que eu tinha sonhado", começou.
O segundo momento que Xuxa lembra de ter sofrido abusos foi aos cinco ou seis anos. Num carro de passeio, ela sentiu ser tocada. "Os mais velhos eram pré-adolescentes, primos de segundo grau e amigos muito próximos da família. Sentia tocarem em mim, colocavam o dedo, doía, não sabia distinguir o que sentia, por isso não chorava."
O outro momento em que Xuxa foi violada foi já com nove anos e foi pela mesma pessoa do caso anterior, um homem que vinha ao Rio de Janeiro, onde já morava. "Quando a família dormia, colocava seus dedos por debaixo dos lençóis e me tocava. Nesse tempo, esse parente distante já era um adolescente e sempre que podia me tocava", conta.

Veja Também

Caio Castro diz que já ficou excitado ao gravar novela na Globo

Corpo de Gugu aguarda retirada em funerária para vir para o Brasil

Taylor Swift quebra recorde no AMAs e leva prêmio de artista da década

Até mesmo na escola ela sofreu com os abusos. Um professor dela se masturbava enquanto ela, sozinha na sala com ele, escrevia algo na lousa. A essa altura, Xuxa tinha 11 anos. "Ele disse que queria me deixar só de calcinha e colocar nas minhas coxas. Foi então que eu vi pela primeira vez alguém se masturbar", relata Xuxa. O tal professor chegou a dizer ainda que se ela dissesse o que acontecia para alguém, seria a palavra dele contra a dela, e que "professor sempre ganha".
No depoimento à coluna da Vogue, Xuxa relembra um namorado da avó que também mexia com ela quando ninguém estava vendo. "O barulho que minha avó fazia enquanto cozinhava ou costurava o deixava livre para vir até a porta se tocar me olhando. Uma vez vendo TV, ele acariciou meu cabelo, o cheirou e logo depois desceu a mão para os meus (quase) seios e os apertou. Doeu e eu o fiz parar, e ele disse que era só um carinho e que só o 'vovô' podia fazer porque me amava como neta."
A apresentadora ainda relata os abusos sofridos por um amigo do pai dela, a quem chamava de padrinho, que dormia de vez em quando na casa deles e a tocava. O homem, em outra oportunidade, chegou a encurralar a jovem de 13 anos na parede e tentou beijá-la. 
"Queria alertar as pessoas. Nós geralmente não queremos falar, porque é feio, porque não é certo, porque aprendemos que sempre tem que ter um culpado numa situação como essa. E é claro que nos sentimos culpados. E eu me sentia culpada apenas por existir", finaliza o texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados